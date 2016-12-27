ЦИК утвердила результаты выборов в Бишкеке. Кто станет депутатом?

27 декабря 2016, 11:35 Комментарии

ЦИК утвердила протоколы Бишкекской территориальной избирательной комиссии об итогах голосования и результатах выборов депутатов в столичный горкенеш. Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома:

<li>"СДПК" - 25,5% (13 мандатов)</li><li>"Республика - Ата-Журт" - 24,5% (12 мандатов)</li><li>"Онугуу-Прогресс" - 15,5% (8 мандатов)</li><li>"Мекеним Кыргызстан" - 13,1% (7 мандатов)</li><li>"Кыргызстан" - 9,4% (5 мандатов)</li>

Таким образом, депутатские мандаты получат:

<table border="1"> <tr> СДПК </tr> <tr><td>1. Кененбаев Алмаз Муканович, 1976 года рождения, БГК, председатель</td></tr> <tr><td>2. Васильев Лев Алексеевич, 1939 года рождения, ОАО "Электрические станции", член совета директоров</td></tr> <tr><td>3. Бердникова Евгения Александровна, 1978 года рождения, ЗАО "Пятый канал", генеральный директор</td></tr> <tr><td>4. Шукуров Эмиль Джапарович, 1938 года рождения, ОФ "Инициатива сохранения природного наследия", председатель наблюдательного совета</td></tr> <tr><td>5. Усубалиев Эрмек Сыргакович, 1974 года рождения, ОсОО "У-групп", директор</td></tr> <tr><td>6. Тынымсейитова Нуржан Мырзагуловна, 1972 года рождения, ОсОО "СК "Елизавета", генеральный директор</td></tr> <tr><td>7. Уланов Алмазбек Уланович, 1977 года рождения, ГПНК "КТЖ", замначальника</td></tr> <tr><td>8. Докенов Эрнис Шарапидинович, 1961 года рождения, РООП "Рабочий профсоюз железнодорожников", председатель</td></tr> <tr><td>9. Лисниченко Валентина Михайловна, 1955 года рождения, Бишкекский городской кенеш, председатель комиссии по мандату и регламенту</td></tr> <tr><td>10. Салымбеков Жумабек Мамытбаевич, 1977 года рождения, ОсОО "Дордой базары", управляющий рынка</td></tr> <tr><td>11. Иманалиев Даниярбек Бейшенбекович, 1981 года рождения, ОсОО "Имарат Строй", исполнительный директор</td></tr> <tr><td>12. Имангазиева Адиса Асановна, 1961 года рождения, КП "Киреше", директор</td></tr> <tr><td>13. Абиров Жаныбек Болотбекович, 1988 года рождения, ОсОО "Восход и К", коммерческий директор</td></tr> </table>

<table border="1"> <tr>"Республика - Ата-Журт":</tr> <tr><td>1. Музуралиев Канатбек Байсарыевич, 1978 года рождения, Бишкекский филиал ОАО "Международный аэропорт "Манас", начальник отдела</td></tr> <tr><td>2. Молдобаева Гульнара Аскарбековна, 1971 года рождения, депутат, Бишкекский городской кенеш</td></tr> <tr><td>3. Горбунов Анатолий Анатольевич, 1976 года рождения, ОсОО "ЭкспертМастерСтрой", директор</td></tr> <tr><td>4. Абдиев Бактыбек Кемелович, 1970 года рождения, ОсОО "САБА", генеральный директор</td></tr> <tr><td>5. Калыков Мийзамидин Абдырахманович, 1969 года рождения, ОсОО "Кыргызгидроэнергострой", генеральный директор</td></tr> <tr><td>6. Эргешов Байсалбек Базарбекович, 1963 года рождения, индивидуальный предприниматель</td></tr> <tr><td>7. Коргонбай уулу Жусупбек, 1977 года рождения, депутат БГК</td></tr> <tr><td>8. Кадралиев Асылбек Мэлсович, 1982 года рождения, ОО "ФФКР", вице-президент</td></tr> <tr><td>9. Досалиев Эльмир Акуналыевич, 1984 года рождения, группа реализации инвестиционных проектов Министерства транспорта и дорог КР, инженер по материалам</td></tr> <tr><td>10. Бактыбеков Алымбек Бактыбекович, 1991 года рождения, Агентство по продвижению инвестиций при Министерстве экономики КР, эксперт</td></tr> <tr><td>11. Токобеков Темирлан Алиярбекович, 1994 года рождения, Дипломатическая академия им. К.Дикамбаева</td></tr> <tr><td>12. Шананов Алмаз Абылкасымович, 1985 года рождения, ЗАО СУ-12, исполнительный директор</td></tr> </table>

<table border="1"> <tr>"Онугуу-Прогресс":</tr> <tr><td>1. Исмаилов Сайдахмат Аблезович, 1970 года рождения, советник директора ОсОО "БРА и Ко"</td></tr> <tr><td>2. Сариев Таалайбек Жолдошбаевич, 1974 года рождения, депутат БГК</td></tr> <tr><td>3. Куламбаева Асель Мундузбаевна, 1973 года рождения, глава представительства АО "Химфарм"</td></tr> <tr><td>4. Сыдыков Эмил Мурзабекович, 1983 года рождения, частный предприниматель</td></tr> <tr><td>5. Сариев Аликбай Токталиевич, 1971 года рождения, депутат БГК</td></tr> <tr><td>6. Жолдошбаева Наргиза Камчыбековна, 1983 года рождения, гендиректор ОсОО "Беш-Сары"</td></tr> <tr><td>7. Аматов Рысбай Аматович, 1975 года рождения, депутат БГК</td></tr> <tr><td>8. Акылбеков Асылбек Акылбекович, 1981 года рождения, ОсОО "Флагман и Фаворит", советник гендиректора</td></tr> </table>

<table border="1"> <tr>"Мекеним Кыргызстан":</tr> <tr><td>1. Алымов Жанарбек Жапарович, 1985 года рождения, частный предприниматель, советник</td></tr> <tr><td>2. Тюбеев Тимур Нурланович, 1982 года рождения, "Аверс", финансовый директор</td></tr> <tr><td>3. Жолдошов Омурбек Шарабидинович, 1980 года рождения, ОсОО "Building deluxe", генеральный директор</td></tr> <tr><td>4. Насипов Алымбек Абдыманапович, 1987 года рождения, временно не работает</td></tr> <tr><td>5. Абдраев Базарбек Кошоевич - 1983 года рождения, временно не работает;</td></tr> <tr><td>6. Расул кызы Миргул, 1988 года рождения, БМК, преподаватель</td></tr> <tr><td>7. Абдыкадыров Улан Эмилбекович, 1982 года рождения, С.К. "ИлТегСтрой", генеральный директор</td></tr> </table>

<table border="1"> <tr>"Кыргызстан":</tr> <tr><td>1. Сагынов Таалайбек Джолдошбекович, 1963 года рождения, ОсОО "Ак-Бата"</td></tr> <tr><td>2. Конгантиев Куванычбек Камбаралыевич, 1980 года рождения, ОсОО "Русь"</td></tr> <tr><td>3. Кулматова Наталья Анатольевна, 1965 года рождения, ОсОО "Независимый центр экспертизы и оценки"</td></tr> <tr><td>4. Джунушев Джолдошбек Маликович, 1972 года рождения, ОсОО "АЮ Курулуш"</td></tr> <tr><td>5. Адылбеков Увазарбек Есенаманович, 1968 года рождения, ОсОО "ВиС"</td></tr> </table>

Отметим, в списках кандидатов четырех партий - "Онугуу-Прогресс", "Республика - Ата-Журт", "Кыргызстан" и "Мекеним Кыргызстан" произошли изменения. СДПК свой список не поменяла.