Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4189 (+0.0029) 
Евро: 72.5566 (+0.0342) 
Золото: 36.36 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями +5°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Союзники могут облегчить интеграцию Кыргызстана в ЕЭАС — Кубат РахимовСоюзники могут облегчить интеграцию Кыргызстана в ЕЭАС — Кубат РахимовИсточник: обнаружен "черный ящик" Ту-154 и тела трех погибшихИсточник: обнаружен "черный ящик" Ту-154 и тела трех погибших

Бишкекским школьникам сократили зимние каникулы из-за карантина

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352765_bi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399721-ru.html

Похожие новости

Зимние каникулы для бишкекских школьников сократили

Школьные каникулы в Бишкеке будут сокращены

Бишкекские педагоги провели акцию "От сердца к сердцу" для детей, находящихся на лечении в онкогематологическом отделении

Бывший главврач Бишкекского дома ребенка получила условное наказание

ЦИК утвердила итоги голосования в Бишкекский городской кенеш

27 декабря 2016, 11:40       Комментарии

На зимних каникулах бишкекские школьники будут отдыхать 10 дней. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Там пояснили, что ученики столичных школ будут отдыхать на зимних каникулах с 30 декабря по 6 января включительно, но с учетом нерабочих выходных дней учебные занятия начнутся в понедельник, 9 января.
Отметим, согласно приказу Минобразования, в этом году школьники на зимних каникулах отдыхают 12 дней - с 30 декабря по 10 января. Но из-за недельного карантина в начале декабря в столичных школах зимние каникулы сократили.
Напомним, в начале декабря в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ с 5 по 12 декабря были закрыты все муниципальные школы в Бишкеке. С 13 декабря на несколько дней, в зависимости от эпидемической ситуации, по республике были закрыты 60 школ. График зимних каникул этих школ будут определять районные и городские отделы образования по согласованию с Минобразования.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум