Союзники могут облегчить интеграцию Кыргызстана в ЕЭАС — Кубат Рахимов

27 декабря 2016, 11:42 Комментарии

БИШКЕК, 27 дек - Sputnik. Для успешной интеграции Кыргызстана в Евразийский экономический союз, возможно, необходимо назначать советниками, заместителями глав министерств и ведомств людей, которые профессионально занимались соответствующими вопросами в Армении, Беларуси и Казахстане в период присоединения к ЕАЭС. Об этом в ходе видеомоста на тему мониторинга механизмов и институтов союза заявил председатель комитета по промышленной политике, содействию экспорту и логистике Торгово-промышленной палаты КР Кубат Рахимов.

Видеомост был организован в формате экспертного заседания и проходил в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан с подключением студий в Астане, Бишкеке, Ереване и Саратове.

По словам Рахимова, на раннем этапе вступления Кыргызстана в ЕАЭС необходимо было скорректировать состав отраслевых министерств и ведомств путем привлечения на ротационной основе профессионалов, обеспечивших отраслевую евразийскую интеграцию в своих странах - участницах ЕАЭС. Это могло бы помочь республике преодолеть трудности вступления. Подобный опыт доказал свою эффективность в государствах - членах Европейского союза, считает Рахимов.

"Данный вопрос нужно было рассматривать на более глубоком уровне. Требовались люди, занимавшиеся интеграционными процессами в странах ЕАЭС. Они вынесли на своих плечах всю тяжесть этих процессов, их знания и навыки бесценны, им не требуются переводчики или длительное изучение ситуации. Сейчас самое время вернуться к этой идее, поскольку интеграция только началась, и она не так проста, как кажется", - заявил Рахимов.

Указанные специалисты помогли бы КР до конца пройти трудности адаптационного периода и "перезапустить" экономику в рамках евразийской интеграции, заключил эксперт.