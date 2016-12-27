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Союзники могут облегчить интеграцию Кыргызстана в ЕЭАС — Кубат Рахимов

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/economy/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399718-ru.html

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27 декабря 2016, 11:42       Комментарии

БИШКЕК, 27 дек - Sputnik. Для успешной интеграции Кыргызстана в Евразийский экономический союз, возможно, необходимо назначать советниками, заместителями глав министерств и ведомств людей, которые профессионально занимались соответствующими вопросами в Армении, Беларуси и Казахстане в период присоединения к ЕАЭС. Об этом в ходе видеомоста на тему мониторинга механизмов и институтов союза заявил председатель комитета по промышленной политике, содействию экспорту и логистике Торгово-промышленной палаты КР Кубат Рахимов.
Видеомост был организован в формате экспертного заседания и проходил в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан с подключением студий в Астане, Бишкеке, Ереване и Саратове.
По словам Рахимова, на раннем этапе вступления Кыргызстана в ЕАЭС необходимо было скорректировать состав отраслевых министерств и ведомств путем привлечения на ротационной основе профессионалов, обеспечивших отраслевую евразийскую интеграцию в своих странах - участницах ЕАЭС. Это могло бы помочь республике преодолеть трудности вступления. Подобный опыт доказал свою эффективность в государствах - членах Европейского союза, считает Рахимов.
"Данный вопрос нужно было рассматривать на более глубоком уровне. Требовались люди, занимавшиеся интеграционными процессами в странах ЕАЭС. Они вынесли на своих плечах всю тяжесть этих процессов, их знания и навыки бесценны, им не требуются переводчики или длительное изучение ситуации. Сейчас самое время вернуться к этой идее, поскольку интеграция только началась, и она не так проста, как кажется", - заявил Рахимов.
Указанные специалисты помогли бы КР до конца пройти трудности адаптационного периода и "перезапустить" экономику в рамках евразийской интеграции, заключил эксперт.

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