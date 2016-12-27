Совет ветеранов Минобороны КР подвел итоги своей работы

27 декабря 2016, 11:07 Комментарии

Бишкек, 27 декабря /Кабар/. На базе Кыргызского национального военного лицея состоялась 3-я отчетно-выборная конференция Совета ветеранов Министерства обороны КР. Об этом сообщает пресс-служба Генштаб Вооруженных Сил КР.

В работе конференции приняли участие ветераны военного ведомства.

С отчетом о проделанной работе за отчетный период выступил действующий председатель Совета полковник запаса Бекжан Мырзаканов.

Единогласным решением участников конференции были избраны новый председатель, заместитель председателя и члены Совета ветеранов МО КР.

Завершилось мероприятие награждением ветеранов, внесших активный личный вклад в развитие ветеранского движения военного ведомства, почетными грамотами Генерального штаба, Государственного комитета по делам обороны и Совета ветеранов МО КР.