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Совет ветеранов Минобороны КР подвел итоги своей работы

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/society/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399717-ru.html

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27 декабря 2016, 11:07       Комментарии

Бишкек, 27 декабря /Кабар/. На базе Кыргызского национального военного лицея состоялась 3-я отчетно-выборная конференция Совета ветеранов Министерства обороны КР. Об этом сообщает пресс-служба Генштаб Вооруженных Сил КР.
В работе конференции приняли участие ветераны военного ведомства.
С отчетом о проделанной работе за отчетный период выступил действующий председатель Совета полковник запаса Бекжан Мырзаканов.
Единогласным решением участников конференции были избраны новый председатель, заместитель председателя и члены Совета ветеранов МО КР.
Завершилось мероприятие награждением ветеранов, внесших активный личный вклад в развитие ветеранского движения военного ведомства, почетными грамотами Генерального штаба, Государственного комитета по делам обороны и Совета ветеранов МО КР.

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