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В Астане обсудили вопросы мигрантов и их положение на рынке труда

Источник:
http://kabar.kg/society/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399716-ru.html

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27 декабря 2016, 11:13       Комментарии

Бишкек, 27 декабря /Кабар/. В Астане, Казахстан состоялся круглый стол с повесткой дня "Эффективная миграционная политика как фактор устойчивого развития г.Астаны", приуроченный к Международному Дню мигранта, организованный Кыргызским этнокультурным объединением "Кыргызстан-Астана" и Общественным фондом МЦ "Жария". Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Замандаш".
На круглом столе были вопросы трудовых мигрантов городе Астане, положение, которое они занимают на рынке труда, как миграция в целом влияет на экономику, социальные и культурные процессы, связанные с миграцией, а также работа, проводимая госорганами, международными и неправительственными организациями в сфере трудовой миграции.
Были обсуждены вопросы социокультурной адаптации трудовых мигрантов в Казахстане и влияние трудовой миграции на социальную стабильность в городе Астане.
Целью круглого стола стала выработка мер по дальнейшему развитию взаимодействия государственных, международных и неправительственных организаций в сфере трудовой миграции и противодействия торговле людьми, отмечают организаторы.
В работе круглого стола приняли участие представители Ассамблеи народа Казахстана, государственных органов, Общества Красного Полумесяца РК, дипломатических представительств, Управления миграционной полиции города Астаны, руководители и члены этнокультурных объединений, НПО, представители СМИ, трудовые мигранты.

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