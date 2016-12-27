В Астане обсудили вопросы мигрантов и их положение на рынке труда

27 декабря 2016, 11:13 Комментарии

Бишкек, 27 декабря /Кабар/. В Астане, Казахстан состоялся круглый стол с повесткой дня "Эффективная миграционная политика как фактор устойчивого развития г.Астаны", приуроченный к Международному Дню мигранта, организованный Кыргызским этнокультурным объединением "Кыргызстан-Астана" и Общественным фондом МЦ "Жария". Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Замандаш".

На круглом столе были вопросы трудовых мигрантов городе Астане, положение, которое они занимают на рынке труда, как миграция в целом влияет на экономику, социальные и культурные процессы, связанные с миграцией, а также работа, проводимая госорганами, международными и неправительственными организациями в сфере трудовой миграции.

Были обсуждены вопросы социокультурной адаптации трудовых мигрантов в Казахстане и влияние трудовой миграции на социальную стабильность в городе Астане.

Целью круглого стола стала выработка мер по дальнейшему развитию взаимодействия государственных, международных и неправительственных организаций в сфере трудовой миграции и противодействия торговле людьми, отмечают организаторы.

В работе круглого стола приняли участие представители Ассамблеи народа Казахстана, государственных органов, Общества Красного Полумесяца РК, дипломатических представительств, Управления миграционной полиции города Астаны, руководители и члены этнокультурных объединений, НПО, представители СМИ, трудовые мигранты.