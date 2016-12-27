Награждены победители телевизионного конкурса "Эсимде"

27 декабря 2016, 11:20 Комментарии

Бишкек, 27 декабря /Кабар/. В Кыргызской Национальной филармонии им. Т.Сатылганова прошла церемония награждения и гала-концерт победителей телевизионного конкурса "Эсимде". Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.

Денежные награды и дипломы победителям вручали автор телевизионного конкурса "Эсимде", министр культуры, информации и туризма КР Тугелбай Казаков и члены конкурсной комиссии - Народная артистка СССР Кайыргуль Сартбаева, Народный артист КР Анарбек Ибраев заслуженный деятель культуры КР Рафаэль Сарлыков и заслуженный деятель культуры КР К.Урманбетов.

Общее количество конкурсантов принявших участие в конкурсе составило более 400 человек. Конкурс был проведен в два тура, в свою очередь каждый из туров проходил в два-три этапа. Первый тур прошел в конце ноября, второй тур прошел в середине декабря.

В номинации эстрадного пения призовых мест удостоились:

1 место (2 тур) Исмаилов Рустам, песня А.Огонбаева "Жаштарга",

1 место (1 тур) Касымбаева Гулум, песня А.Огонбаева "Эсимде",

2 место (2 тур) Жумабек уулу Адилет, песня К.Артыкова "Кыялдануу",

2 место (1 тур) Мыктыбек Нурланбеков, песня М.Баетова "Сагынам",

3 место (2 тур) Назиркулов Арстан, песня Ш.Термечикова "Кантын бар",

3 место (1 тур) Усупбаева Айсана, песня Ж.Шералиева "Созулма".

В номинации академического (оперного) пения победителями стали:

1 место (2 тур) Кылыч уулу Адилет, песня А.Жаналиева "Портрет",

1 место (1 тур) Алмабеков Бактыбек песня М.Абдраева "Жалынга куйгомун",

2 место (2 тур) Бакир кызы Орулкан, песня "Кыздар ай",

2 место (1 тур) Асанакунов Сыргак, песня "Тундо",

3 место (2 тур) Сакев Кайынур, песня "Арпанын ала тоосунан",

3 место (1 тур) Кимболотов Нурбек, песня "Эне жонундо баллада".

В номинации фольклорного пения призовых мест удостоились:

1 место (2 тур) Осконбек уулу Адилет, песня А.Керимбаева "Ак булуттар",

1 место (1 тур) Серкебаев Акыл, песня К.Орозова "Насыйкат",

2 место (2 тур) Ратбу Асранова, песня Н.Турсунбаева "Ай баратат",

2 место (1 тур) Нурзат Ажыкожоева, песня А.Керимбаева "Мунарым",

3 место (2 тур) Карлыгач Ногойбаева, песня К.Тагаева "Ат Башым",

3 место (1 тур) Турганов Калыбек, песня Атая "Ой, булбул".

В номинации аранжировка победителями стали Текенова Айганыш, Асылбек Насирдинов, Азамат Такырбашев и Наргиза Курманова.

Остальным номинантам были вручены поощрительные призы.

Общий призовой фонд телеконкурса "Эсимде" составил 1,5 млн. сомов.