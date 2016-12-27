Больше всего нарушения по земельным участкам совершают органы МСУ – Генпрокуратура

27 декабря 2016, 11:28 Комментарии

Бишкек, 27 декабря /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Органами прокуратуры за 2015 год и 9 месяцев 2016 года при осуществлении надзора выявлено 3 тыс 311 нарушений земельного законодательства, допущенных должностными лицами. Об этом на очередном заседании Координационного совещания правоохранительных, фискальных и других государственных органов, органов местного самоуправления КР по вопросам противодействия коррупции заявил старший прокурор управления по противодействию коррупции и надзору за исполнением законов Генеральной прокуратуры Араслан Хуршудов.

По его словам, в органах исполнительной власти (в т.ч. структурных подразделениях министерств и ведомств) выявлено 118 нарушений, местной государственной администрации - 81, местного самоуправления - 3 тыс 112.

"Характер выявленных нарушений выглядит следующим образом: предоставление земельных участков в собственность или пользование с нарушением законов - 1 тыс 736 (органами МСУ - 1 тыс 694); нарушение порядка проведения торгов (конкурс, аукцион) - 507, из них органами МСУ допущено 501 случай; нецелевое использование земельного участка - 136 случаев; нарушение порядка проведения трансформации земель - 130; нарушение порядка регистрации прав на недвижимое имущество - 49; иные нарушения - 753, которые также включают в себя несвоевременное внесение арендной платы и т.д.", - рассказал он в ходе своего доклада.

Также А.Хуршудов сообщил, что наибольшее количество нарушений за вышеуказанный период допущено органами власти по Ошской (687), Иссык-Кульской (600), Джалал-Абадской (554) и Чуйской (552) областям.

"Важно отметить, что по городу Бишкек выявлено 235 случаев нарушений (с учетом допущенных нарушений за прошлые годы), из них незаконное предоставление земельных участков - 78; нецелевое использование земель - 51. В целом было проведено 1 тыс 286 проверок, внесено 3 тыс 286 актов прокурорского реагирования. Количество внесенных органами прокуратуры протестов на незаконно изданные правовые акты государственных органов и органов местного самоуправления составляет 1 тыс 861, из них только в органы местного самоуправления внесено 1 тыс 823 протеста (98,0%). Наибольшее количество незаконно изданных правовых актов выявлено в органах МСУ по Иссык-Кульской (449), Джалал-Абадской (403), Чуйской (293) и Ошской (281) областям. Всего из внесенного 1 тыс 861 протеста удовлетворено 1 тыс 848 или 99,3%", - рассказал он.

Помимо этого, представитель Генпрокуратуры отметил, что органами прокуратуры Кыргызской Республики предъявлено в суд 811 исков с целью признания недействительной выдачу земли.

"В настоящее время судом рассмотрено и удовлетворено 226 исков, на стадии рассмотрения 504 иска, отклонено 48, прекращено 33", - добавил А.Хуршудов.

Отмечается, что органами прокуратуры всего возмещено 91 млн 969 тыс 366 сомов (в натуральном и денежном виде), из них в 2015 году - 6 млн 114 тыс 573 сома, за 9 месяцев 2016 года - 85 млн 854 тыс 793 сомов.