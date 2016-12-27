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42-процентное участие избирателей показывает реальную заинтересованность в обновлении Конституции, - "Таза шайлоо"

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399711-ru.html

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27 декабря 2016, 11:05       Комментарии

42-процентное участие избирателей показывает реальную заинтересованность граждан в обновлении Конституции в отличии от 70-процентного участия избирателей в 2010 году. Об этом говорится в предварительном отчете ассоциации "Таза Шайлоо" по результатам независимого наблюдения за выборами депутатов местных кенешей.
В документе говорится, что результаты выборов в местные кенеши прежде всего показывают, что не был использован административный ресурс для достижения высокой явки и продавливания нужного результата.
"Партия СДПК получила ровно столько, сколько имеет на сегодняшний день кредит доверия к партии власти, хотя он и не очень велик. Оппозиционные партии были в отрыве от партий власти на некоторых участках, а в основном шли "ноздря в ноздрю". Несмотря на очевидное лидерство СДПК на местных выборах, ситуация показала, что у партии появилось много конкурентов, которые наверняка станут готовиться к парламентским выборам 2020 года. Это касается партий "Республика - Ата-Журт", "Онугуу-Прогресс" и "Кыргызстан", которых ЦИК назвала лидерами прошедшей предвыборной гонки", - сообщает ассоциация в своем отчете.
Выборы в местные кенеши прошли 11 декабря.
Ассоциация "Таза Шайлоо" образована в августе 2007 года для улучшения выборного процесса в Кыргызстане. В сеть организации входят 19 неправительственных организаций (НПО) по всей республике.

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