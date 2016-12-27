Выборы в местные кенеши прошли открыто и прозрачно, - "Таза Шайлоо"

27 декабря 2016, 11:09 Комментарии

Выборы в местные кенеши прошли открыто и прозрачно. Об этом 27 декабря сообщил исполнительный директор ассоциации "Таза Шайлоо" Тагир Осмоналиев на круглом столе по предварительным итогам независимого наблюдения за выборами депутатов местных кенешей 2016 года.

По его словам, выборы прошли стабильно, массовых нарушений не было. Основной проблемой на выборах был сбой техники, из-за чего некоторые избиратели уходили, так и не проголосовав.

Из 200 участковых избирательных участков, которые мониторил "Таза Шайлоо", на 113 были сбои сканера, на 34 - сбои автоматически считывающих урн, на 13 - сбои в работе сервера, на 12 - сбои в работе ридера, на 2 - сбои в работе монитора.

Были также факты того, что в базе ГРС гражданин есть, а в списке избирателей его нет.

Выборы в местные кенеши прошли 11 декабря 2016 года.

Ассоциация "Таза Шайлоо" образована в августе 2007 года для улучшения выборного процесса в Кыргызстане. В сеть организации входят 19 неправительственных организаций (НПО) по всей республике.