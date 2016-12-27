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ГРС превратила выдачу паспортов в голый бизнес, - депутат А.Шадиев

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399709-ru.html

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27 декабря 2016, 11:05       Комментарии

Государственная регистрационная служба превратила выдачу паспортов в голый бизнес, считает председатель комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности Аскарбек Шадиев ("Бир Бол"). Об этом он сказал 27 декабря на заседании комитета, где рассматривается законопроект, предполагающий введение электронных паспортов.
По его словам, в советское время паспорта выдавались 1 раз, в них потом доклеивались фотографии.
"Сейчас выдача паспортов превратилась в голый бизнес. ГРС говорит, что никто не будет принуждать граждан производить замену действующего паспорта, но когда гражданин пойдет за какой-то справкой, его заставят поменять документ. Я против проекта", - отметил депутат.
Заместитель председателя ГРС Дастан Догоев ответил, что это не бизнес. "Центр персонификации правительственный", - добавил он.
"Это государственный бизнес, который зарабатывает на собственных гражданах", - возразил А.Шадиев.
На что замглавы Госрегистра ответил, что ведомство не может получать дополнительную прибыль, так как все цены проверяет антимонопольный орган.

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