ГРС превратила выдачу паспортов в голый бизнес, - депутат А.Шадиев

27 декабря 2016, 11:05 Комментарии

Государственная регистрационная служба превратила выдачу паспортов в голый бизнес, считает председатель комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности Аскарбек Шадиев ("Бир Бол"). Об этом он сказал 27 декабря на заседании комитета, где рассматривается законопроект, предполагающий введение электронных паспортов.

По его словам, в советское время паспорта выдавались 1 раз, в них потом доклеивались фотографии.

"Сейчас выдача паспортов превратилась в голый бизнес. ГРС говорит, что никто не будет принуждать граждан производить замену действующего паспорта, но когда гражданин пойдет за какой-то справкой, его заставят поменять документ. Я против проекта", - отметил депутат.

Заместитель председателя ГРС Дастан Догоев ответил, что это не бизнес. "Центр персонификации правительственный", - добавил он.

"Это государственный бизнес, который зарабатывает на собственных гражданах", - возразил А.Шадиев.

На что замглавы Госрегистра ответил, что ведомство не может получать дополнительную прибыль, так как все цены проверяет антимонопольный орган.