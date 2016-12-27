Электронные паспорта должны выдаваться бесплатно, - депутат

27 декабря 2016, 11:13 Комментарии

Электронные паспорта должны выдаваться бесплатно, считает депутат Каныбек Иманалиев ("Ата Мекен"). Об этом он сказал 27 декабря на заседании Комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности.

По его словам, стыдно, когда человек покупает документ, чтобы доказать, что он гражданин.

Он предложил не принимать законопроект, предполагающий введение электронных паспортов, пока не будет определен источник финансирования.

Инициатор проекта Дастан Бекешев (СДПК) ответил, что данный вопрос решить легко. "Надо прописать в законе, что замена действующих паспортов на электронные проводится бесплатно", - добавил парламентарий.

"Мы в любом случае не сможем одобрить проект без заключения Минфина", - отметил К.Иманалиев.

"Если правительство даст отрицательное заключение, я отзову законопроект", - сказал разработчик.