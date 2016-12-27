Комитет ЖК отклонил введение электронных паспортов

27 декабря 2016, 11:26 Комментарии

Комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности 27 декабря отклонил законопроект, предполагающий введение электронных паспортов.

С инициативой отклонить проект выступал председатель комитета Аскарбек Шадиев ("Бир Бол"). Он назвал деятельность Государственной регистрационной службы по замене паспортов голым бизнесом и поинтересовался, почему проект инициирует депутат Дастан Бекешев (СДПК), а не правительство.

"Законопроект о регистрации иностранцев инициировало правительство, а все шишки полетели на депутатов, потому что мы его приняли. Сейчас примем данный проект, правительство снова выйдет сухим из воды", - отметил А.Шадиев.

Каныбек Иманалиев("Ата Мекен") также предложил не поддерживать инициативу, если документы не будут выдаваться бесплатно. В свою очередь Тилектеш Исаев (СДПК) сказал, что законопроект сырой и требует доработки.

В результате обсуждения члены комитета единогласно отклонили проект закона.

Ранее ГРС сообщала, что биометрические паспорта начнут выдавать в 2017 году. Срок действия таких паспортов составляет 10 лет.