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Комитет ЖК отклонил введение электронных паспортов

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399707-ru.html

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27 декабря 2016, 11:26       Комментарии

Комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности 27 декабря отклонил законопроект, предполагающий введение электронных паспортов.
С инициативой отклонить проект выступал председатель комитета Аскарбек Шадиев ("Бир Бол"). Он назвал деятельность Государственной регистрационной службы по замене паспортов голым бизнесом и поинтересовался, почему проект инициирует депутат Дастан Бекешев (СДПК), а не правительство.
"Законопроект о регистрации иностранцев инициировало правительство, а все шишки полетели на депутатов, потому что мы его приняли. Сейчас примем данный проект, правительство снова выйдет сухим из воды", - отметил А.Шадиев.
Каныбек Иманалиев("Ата Мекен") также предложил не поддерживать инициативу, если документы не будут выдаваться бесплатно. В свою очередь Тилектеш Исаев (СДПК) сказал, что законопроект сырой и требует доработки.
В результате обсуждения члены комитета единогласно отклонили проект закона.
Ранее ГРС сообщала, что биометрические паспорта начнут выдавать в 2017 году. Срок действия таких паспортов составляет 10 лет.

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