Нацбанк снизил стоимость своих кредитов для комбанков

27 декабря 2016, 11:17 Комментарии

БИШКЕК, 27 дек - Sputnik. Правление Национального банка КР в понедельник приняло решение снизить размер учетной ставки (ставки политики) на 50 базисных пунктов (0,5 процента) до пяти процентов, сообщает пресс-служба финансового регулятора.

Учетная ставка - процентная ставка, по которой НБ предоставляет кредиты коммерческим банкам. Чем она выше, тем более высокий процент взимают коммерческие учреждения по предоставляемым населению кредитам, и наоборот. Также учетная ставка обычно повышается, чтобы снизить размер инфляции, хотя при этом падают темпы роста экономики.

"Общий уровень цен продолжает оставаться на низких значениях. В декабре 2016 года (на 16-е число) индекс потребительских цен снизился на 1,1 процента в годовом выражении. Продовольственная составляющая инфляции замедлила темпы падения, а непродовольственная снизилась до 4 процентов", - сообщает НБ КР.

В стране наблюдается оживление экономической активности: за январь-ноябрь реальный ВВП вырос на 3,2 процента.

"На внутреннем валютном рынке ситуация оставалась стабильной. С начала текущего года (на 23 декабря) укрепление сома составило 8,5 процента. Валютные интервенции осуществляются только в целях сглаживания краткосрочных колебаний обменного курса", - отмечает финансовый регулятор.

Проводимая Нацбанком в течение года политика по снижению учетной ставки позволила поддержать меры стимулирования реального сектора экономики. Результаты реализации денежно-кредитной политики проявляются также в текущем снижении ставок в национальной валюте на межбанковском кредитном рынке.

"По прогнозам Национального банка, показатель инфляции по итогам 2016 года будет находиться на близких к нулю значениях, и в ближайшие месяцы сохранится низкая инфляционная среда. С учетом текущих прогнозов ценовой динамики правление НБ КР считает целесообразным снизить размер учетной ставки", - пояснили в Нацбанке.

Финансовый регулятор намерен придерживаться текущего направления денежно-кредитной политики при условии отсутствия внешних шоков.