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В Кыргызстане в ценные бумаги инвестируют только комбанки, у населения такого желания нет – Глава НБКР

Источник:
http://kabar.kg/economics/full...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399704-ru.html

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27 декабря 2016, 10:40       Комментарии

Бишкек, 27 декабря /Салтанат Абдраева - Кабар/. В Кыргызстане в ценные бумаги инвестируют только комбанки, у населения такого желания нет. Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов.
Как он отметил, самыми большими инвесторами ценных бумаг являются коммерческие банки. У граждан такого большого желания инвестировать нет. "Да, конечно, есть небольшие трудности в этом, но со стороны населения нет спроса. Если бы был спрос, думаю, все условия были бы созданы. Точно также было с золотыми слитками, народ поверил, попробовал и теперь много желающих инвестировать в золотые слитки. И я верю, что и с ценными бумагами будет так", - сказал Т.Абдыгулов.

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