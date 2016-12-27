В Кыргызстане в ценные бумаги инвестируют только комбанки, у населения такого желания нет – Глава НБКР

27 декабря 2016, 10:40 Комментарии

Бишкек, 27 декабря /Салтанат Абдраева - Кабар/. В Кыргызстане в ценные бумаги инвестируют только комбанки, у населения такого желания нет. Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов.

Как он отметил, самыми большими инвесторами ценных бумаг являются коммерческие банки. У граждан такого большого желания инвестировать нет. "Да, конечно, есть небольшие трудности в этом, но со стороны населения нет спроса. Если бы был спрос, думаю, все условия были бы созданы. Точно также было с золотыми слитками, народ поверил, попробовал и теперь много желающих инвестировать в золотые слитки. И я верю, что и с ценными бумагами будет так", - сказал Т.Абдыгулов.