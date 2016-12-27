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Землетрясение в Китае нарушило скоростное железнодорожное сообщение страны

Источник:
http://kabar.kg/world-news/ful...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399703-ru.html

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27 декабря 2016, 10:43       Комментарии

Бишкек, 27 декабря /Кабар/. Землетрясение, произошедшее во вторник утром в муниципалитете Чунцин в юго-западной части страны, частично нарушило скоростное железнодорожное сообщение в регионе, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,8 произошло в районе Жунчан в 08.17 по местному времени (03.17 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров.
Как сообщили CCTV в управлении железных дорог города Чэнду, во время землетрясения на участке скоростной железной дороги между Чэнду и Чунцином ощущались легкие толчки. Было принято решение приостановить сообщение. Для обследования путей были направлены эксперты. Сообщается, что из-за этого опаздывают четыре скоростных поезда, а также было приостановлено движение еще 10 поездов.
Информация о пострадавших, жертвах или разрушениях в результате землетрясений не поступала.
Источник РИА Новости

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