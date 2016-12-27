Из общего числа переданных в суд уголовных дел по коррупции лишь в 4% принимается карательная мера – И.Джолдубаева

27 декабря 2016, 10:51 Комментарии

Бишкек, 27 декабря /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Из общего числа переданных в суд уголовных дел по коррупции лишь в 4% случаев принимается карательная мера. Об этом сегодня на очередном заседании Координационного совещания правоохранительных, фискальных и других государственных органов, органов местного самоуправления КР по вопросам противодействия коррупции сообщила генеральный прокурор КР Индира Джолдубаева.

В свою очередь, начальник Управления по поддержанию государственного обвинения и представительства в судах Генпрокуратуры Кубанычбек Асангелдиев презентовал информацию по итогам проведенного анализа карательной практики по уголовным делам коррупционных преступлений за 2013-2015 годы.

Он отметил, что судами республики в 2013 году было рассмотрено 416 уголовных дела данной категории в отношении 677 лиц.

Из них было осуждено к лишению свободы 18 лиц по 10 уголовным делам; условно - 67 лиц по 52 делам; к штрафу - 95 лиц по 54 делам; к другим видам наказания - 12 лиц по 6 делам; освобождены от назначенных наказаний 12 лиц по 10 делам; отсрочено исполнение наказания 3 лицам по 2 делам, оправдано 115 лиц по 58 делам; возвращено для восполнения пробелов следствия 15 дел в отношении 42 лиц; прекращено 209 уголовных дел в отношении 313 лиц. В 2014 году судами всего было рассмотрено 641 уголовное дело в отношении 986 лиц. Из них было осуждено к лишению свободы 56 лиц по 40 делам; условно - 104 лица по 77 делам; к штрафу - 213 лиц по 136 делам; к другим видам наказания - 9 лиц по 9 делам; освобождено от назначенных наказаний 57 лиц по 38 делам; отсрочено исполнение наказания 4 лицам по 2 делам; оправдано 138 лиц по 79 уголовным делам; возвращено для восполнения пробелов следствия 30 уголовных дел в отношении 61 лица; прекращено - 230 уголовных дел в отношении 344 лиц.

К.Асангелдиев сообщил, что в 2015 году по республике судами было рассмотрено 568 уголовных дел в отношении 857 лиц.

"Из них осуждено к лишению свободы 35 лиц по 20 уголовным делам; условно - 136 лиц по 94 уголовным делам; к штрафу -217 лиц по 162 делам; к другим видам наказания - 6 лиц, освобождено от назначенных наказаний 38 лиц по 25 делам; отсрочено исполнение наказания 3 лица; оправдано 141 лицо по 80 делам; возвращено для восполнения пробелов следствия 30 уголовных дел; прекращено 148 уголовных дел в отношении 233 лиц. Анализ карательной практики по уголовным делам о коррупционных преступлениях показал, что, несмотря на предпринимаемые правоохранительными органами меры по выявлению и привлечению должностных лиц к уголовной ответственности, судебные органы при назначении наказаний избирают в основном виды наказания, не связанные с лишением свободы. А большая часть виновных лиц вообще освобождается от наказаний", - подчеркнул он.

Кубанычбек Асангелдиев пояснил, что одним из распространенных способов освобождения виновных должностных лиц от наказания является необоснованная судебная волокита при рассмотрении уголовных дел в течение нескольких лет, в результате чего истекают сроки давности и виновные лица остаются безнаказанными.

"Несмотря на наличие актов Счетной палаты КР и других неопровержимых доказательств, судами практикуется необоснованное назначение дополнительных, комиссионных, комплексных экспертиз, которые из-за загруженности экспертов проводятся годами, в результате чего теряется актуальность уголовных дел, а в последующем уголовные дела прекращаются за истечением срока давности либо вообще выносятся оправдательные приговоры. В этой связи предлагаем Верховному Суду республики обеспечить неукоснительное соблюдение всеми судами сроков судебного разбирательства. Также одной из актуальных остается проблема в отсутствии единой практики в квалификации преступлений и допустимости доказательств. Коррупционные преступления относятся к труднодоказуемым, несмотря на это оперативными работниками и органами следствия предпринимаются определенные меры по сбору как прямых доказательств, так и косвенных улик, влияющих на правильную квалификацию преступлений. Однако отдельные судьи необоснованно переквалифицируют должностные преступления на статьи 221 (злоупотребление полномочиями служащими организаций), 316 (халатность), 350 (подделка документов), 171 (присвоение или растрата вверенного имущества) УК КР и другие статьи с тем, чтобы прекратить или назначить наказание ниже низшего предела либо условно", - посетовал представитель главного надзорного органа.

Помимо этого он особо отметил ситуацию по исполнению приговоров в отношении должностных лиц в части взыскания штрафов и конфискации имущества.