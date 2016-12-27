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В Кыргызстане уровень долларовых кредитов снизился до 44 процентов

Источник:
http://24.kg/finansy/42395_v_k...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399701-ru.html

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27 декабря 2016, 10:44       Комментарии

С начала года уровень долларизации кредитов в Кыргызстане снизился до 44 процентов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель НБ КР Толкунбек Абдыгулов.
Он отметил, что в этом году Национальный банк трижды снижал учетную ставку. В итоге она сократилась вдвое - с 10 до 5 процентов.
"Снижается стоимость кредитов в иностранной и национальной валюте. Средневзвешенная процентная ставка в сомах сократилась на 1,58 процента и достигла 22,66 процента. В иностранной валюте ставки кредитов снизились на 2,03 процента и достигли 11,57 процента", - отметил Толкунбек Абдыгулов.
По его словам, в 2016 году Нацбанк продолжил выделение сомовых ресурсов экономике. Их общий объем достиг 6,1 миллиарда сомов. С начала года денежная база увеличилась на 21 процент и составила 81 миллиард сомов.
"Долларизация кредитов снизилась до 44 процентов, а депозитов - на 12,6 процента - до 53. Ситуация на валютном рынке стабильная. Наблюдается укрепление сома на 8,5 процента. Валютные интервенции проводились только для сглаживания краткосрочных колебаний курса. Внешнеторговый оборот составил $3,8 миллиарда, снизившись на 8,8 процента", - прокомментировал Толкунбек Абдыгулов.
Он рассказал, что в январе-ноябре объем денежных переводов от трудовых мигрантов увеличился на 21 процента и составил $1,5 миллиарда.

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