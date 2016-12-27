Когда будут введены электронные паспорта, выдача нынешних документов будет прекращена, - ГРС

27 декабря 2016, 10:38 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина (СДПК) интересуется, как Государственная регистрационная служба намерена вводить электронные паспорта.

Комитет ЖК по международным делам, обороне и безопасности 27 декабря рассматривает законопроект, предполагающий переход к электронным документам, удовлетворяющим личность.

Парламентарий спросила, как ГРС будет проводить обмен действующих паспортов на электронные.

На что инициатор проекта закона Дастан Бекешев (СДПК) ответил, что никто принуждать граждан не будет. Но, по его словам, людям будет интересно переходить на новые паспорта.

"В чипе будут все данные. Например, в Соцфонд приходите, и понятно, когда и что получали. Это своего рода ключ", - сказал он, добавив, что на данный момент при перерегистрации по другому адресу или при разводе и заключении брака гражданам приходится менять документ. С введением электронных паспортов такая практика прекратиться, данные будут менять в самом чипе.

В свою очередь заместитель председателя ГРС Дастан Догоев отметил, когда ГРС начнет выдавать электронные паспорта, выдача нынешних документов будет прекращена, но их действие не прекратиться. "Действующие паспорта оставляем, чтобы граждане смогли проводить гражданско-правовые операции", - отметил он.