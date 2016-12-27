Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4189 (+0.0029) 
Евро: 72.5566 (+0.0342) 
Золото: 36.36 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +5°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Кыргызстане в ценные бумаги инвестируют только комбанки, у населения такого желания нет – Глава НБКРВ Кыргызстане в ценные бумаги инвестируют только комбанки, у населения такого желания нет – Глава НБКРНацбанк Кыргызстана обещает, что серьезного повышения цен в ближайшее время не будетНацбанк Кыргызстана обещает, что серьезного повышения цен в ближайшее время не будет

Когда будут введены электронные паспорта, выдача нынешних документов будет прекращена, - ГРС

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399700-ru.html

Похожие новости

Комитет ЖК отклонил введение электронных паспортов

Электронные паспорта должны выдаваться бесплатно, - депутат

Дастан Догоев: С внедрением биометрических документов действие ID card в Кыргызстане не прекратится

ГРС превратила выдачу паспортов в голый бизнес, - депутат А.Шадиев

Электронные паспорта будут выдаваться на 10 лет

27 декабря 2016, 10:38       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина (СДПК) интересуется, как Государственная регистрационная служба намерена вводить электронные паспорта.
Комитет ЖК по международным делам, обороне и безопасности 27 декабря рассматривает законопроект, предполагающий переход к электронным документам, удовлетворяющим личность.
Парламентарий спросила, как ГРС будет проводить обмен действующих паспортов на электронные.
На что инициатор проекта закона Дастан Бекешев (СДПК) ответил, что никто принуждать граждан не будет. Но, по его словам, людям будет интересно переходить на новые паспорта.
"В чипе будут все данные. Например, в Соцфонд приходите, и понятно, когда и что получали. Это своего рода ключ", - сказал он, добавив, что на данный момент при перерегистрации по другому адресу или при разводе и заключении брака гражданам приходится менять документ. С введением электронных паспортов такая практика прекратиться, данные будут менять в самом чипе.
В свою очередь заместитель председателя ГРС Дастан Догоев отметил, когда ГРС начнет выдавать электронные паспорта, выдача нынешних документов будет прекращена, но их действие не прекратиться. "Действующие паспорта оставляем, чтобы граждане смогли проводить гражданско-правовые операции", - отметил он.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум