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ГРС гарантирует защиту персональных данных, которые будут занесены в чип электронного паспорта

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399699-ru.html

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27 декабря 2016, 10:42       Комментарии

Государственная регистрационная служба гарантирует защиту персональных данных, которые будут занесены в чип электронного паспорта. Об этом 27 декабря на Комитете Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности сообщил заместитель председателя ГРС Дастан Догоев.
Депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина (СДПК) спросила, может ли Госрегистр дать гарантию того, что данные в электронных паспортах будут защищены.
"Вдруг эта система за большие деньги кому-то будет нужна. Есть ли гарантия, что будет обеспечиваться информационная безопасность?" - поинтересовалась парламентарий.
Д.Догоев заверил, что весь цикл контролируется. "В этой карте реализовано 12 защитных элементов, в том числе цвет, краска, голограмма. В чип будет занесены фотографии и отпечатки пальцев. Внедряются международные стандарты защиты сведений. Кроме того, будет произведена защита всех элементов. Информация будет под грифом "секретно". Объект, где хранятся данные, режимный. Те, кто там работает, проверены Госкомитетом нацбезопасности", - ответил замглавы Госрегистра.

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