27 декабря 2016, 10:51 Комментарии

Электронные паспорта будут выдаваться на 10 лет, сказал заместитель председателя Государственной регистрационной службы Дастан Догоев 27 декабря на заседании Комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности.

Председатель комитета Аскарбек Шадиев ("Бир Бол") поинтересовался, на какой срок будут выдаваться новые паспорта.

"10 лет", - ответил замглавы ГРС.

"А почему не на 15-20 лет?" - спросил депутат.

"Это мировая практика. Физиологически человек меняется постоянно", - отметил Д.Догоев.