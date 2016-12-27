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Электронные паспорта будут выдаваться на 10 лет

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399698-ru.html

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Когда будут введены электронные паспорта, выдача нынешних документов будет прекращена, - ГРС

27 декабря 2016, 10:51       Комментарии

Электронные паспорта будут выдаваться на 10 лет, сказал заместитель председателя Государственной регистрационной службы Дастан Догоев 27 декабря на заседании Комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности.
Председатель комитета Аскарбек Шадиев ("Бир Бол") поинтересовался, на какой срок будут выдаваться новые паспорта.
"10 лет", - ответил замглавы ГРС.
"А почему не на 15-20 лет?" - спросил депутат.
"Это мировая практика. Физиологически человек меняется постоянно", - отметил Д.Догоев.

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