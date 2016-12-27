В Чуйской области дети стали чаще болеть туберкулезом

27 декабря 2016, 9:50 Комментарии

БИШКЕК, 27 дек - Sputnik. В Чуйской области растет число выявленных случаев туберкулеза у детей, в том числе устойчивой формы. Об этом, как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, стало известно в понедельник во время обсуждения эпидемиологической ситуации по туберкулезу в регионе.

По словам Гульбары Ишенапысовой, заместителя главного врача Центра профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Чуйской области, за 11 месяцев уходящего года здесь зарегистрировано 1 112 новых случаев туберкулеза, из них 63 - у детей до 14 лет.

"Случаев туберкулеза у детей стало больше, особенно тревожно, что чаще регистрируются случаи мультирезистентной устойчивой формы болезни, которую лечить и дольше, и дороже", - говорится в сообщении.

Ишенапысова добавила, что местные власти не должны ограничиваться только покрытием транспортных расходов туберкулезных пациентов. Им следует также взять на себя ответственность за усиление питания больных и снижение дискриминации в их отношении.