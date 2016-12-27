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В Чуйской области дети стали чаще болеть туберкулезом

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/society/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399696-ru.html

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27 декабря 2016, 9:50       Комментарии

БИШКЕК, 27 дек - Sputnik. В Чуйской области растет число выявленных случаев туберкулеза у детей, в том числе устойчивой формы. Об этом, как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, стало известно в понедельник во время обсуждения эпидемиологической ситуации по туберкулезу в регионе.
По словам Гульбары Ишенапысовой, заместителя главного врача Центра профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Чуйской области, за 11 месяцев уходящего года здесь зарегистрировано 1 112 новых случаев туберкулеза, из них 63 - у детей до 14 лет.
"Случаев туберкулеза у детей стало больше, особенно тревожно, что чаще регистрируются случаи мультирезистентной устойчивой формы болезни, которую лечить и дольше, и дороже", - говорится в сообщении.
Ишенапысова добавила, что местные власти не должны ограничиваться только покрытием транспортных расходов туберкулезных пациентов. Им следует также взять на себя ответственность за усиление питания больных и снижение дискриминации в их отношении.

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