Школьные каникулы в Бишкеке будут сокращены

27 декабря 2016, 10:27 Комментарии

БИШКЕК, 27 дек - Sputnik. Бишкекские школьники уйдут на зимние каникулы с 30 декабря, но отдых будет короче обычного - с учетом карантина, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Карантин в республиканских школах был введен в конце ноября - начале декабря по причине высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом. В Бишкеке не работали все муниципальные школы. Также закрылись несколько учебных заведений в Чуйской, Джалал-Абадской, Ошской и Иссык-Кульской областях.

"Зимние каникулы в школах Бишкека продлятся с 30 декабря по 6 января включительно. С учетом карантина по заболеваемости ОРВИ и гриппом считать первым днем учебных занятий 9 января 2017 года", - сообщает мэрия со ссылкой на столичное управление образования.

7 января - православное Рождество, 8 января приходится на воскресенье.

При этом, как сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки, согласно базисному учебному плану на 2016-2017 годы, продолжительность зимних каникул составляет 12 дней - с 30 декабря по 10 января.

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