В борьбе с коррупцией нужно не только увольнять, но и выявлять и пресекать совместными усилиями коррупционные правонарушения – Генпрокурор

27 декабря 2016, 10:09 Комментарии

Бишкек, 27 декабря /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Для достижения коренных изменений в борьбе с коррупцией огромное значение имеет как совместная профилактическая работа правоохранительных и государственных органов, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества и граждан по предупреждению коррупции, позволяющая уволить недобросовестных государственных или муниципальных служащих, так и системная деятельность правоохранительных органов, направленная на выявление и пресечение коррупционных правонарушений. Об этом на очередном заседании Координационного совещания правоохранительных, фискальных и других государственных органов, органов местного самоуправления Кыргызской Республики по вопросам противодействия коррупции заявила генеральный прокурор Индира Джолдубаева в ходе своего приветственного слова.

"Надеюсь, что Координационное совещание объединит наши усилия в борьбе с коррупцией и будет способствовать плодотворному сотрудничеству по принятию согласованных действий по противодействию коррупции", - сказала И. Джолдубаева.

Отметим, что в Госрезиденции Ала-Арча сегодня проходит очередное Координационное заседание, в котором впервые принимают участи вице-премьер-министр Жениш Разаков, министр юстиции Уран Ахметов, первый заместитель председателя Государственного комитета национальной безопасности - директор Антикоррупционной службы Дуйшенбек Чоткораев, директор Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений Жумагул Эгамбердиева, председатель Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Айбек Кадыралиев.

В повестке дня 5 вопросов:

1) Анализ карательной практики по уголовным делам о коррупционных преступлениях за 2013-2015 годы. Выработка предложений по обеспечению законности при рассмотрении судами уголовных дел данной категории, пересмотру санкции за коррупционные преступления, обеспечив их эффективность, пропорциональность и действенность;

2) о состоянии исполнения органами исполнительной власти и местного самоуправления Кыргызской Республики требований земельного законодательства при предоставлении земельных участков в собственность или пользование, трансформации земель, их целевом использовании, а также о мерах по пресечению и недопущению нарушений законов, устранению пробелов (коллизий) в нормативных правовых актах в сфере земельных правоотношений, способствующих проявлению коррупции;

3) о ходе выполнения рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития;

4 ) также будет заслушиваться информация Правительства Кыргызской Республики о реализации решения Координационного совещания от 28.06.2016 года №1.