27 декабря 2016, 10:20 Комментарии

Бишкек, 27 декабря /Салтанат Абдраева - Кабар/. Национальный банк Кыргызстана снизил размер учетной ставки до 5%. Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил председатель Национального банка Кыргызстана Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, правлением Нацбанка было принято решение снизить размер учетной ставки на 50 базисных пунктов до 5%. "Проводимая в течений 2016 года Нацбанком процентная политика по снижению учетной ставки позволила оказать поддержку мерам стимулирования реального сектора экономики. Результаты реализации денежно-кредитной политики проявляются также в текущем снижении ставок в национальной валюте на межбанковском кредитном рынке. За текущий год Нацбанк снизил размет учетной ставки в четыре раза. Итого за год учетная ставка снизилась в два раза", - сказал Т.Абдыгулов.

Также он сообщил, что общий уровень цен продолжает оставаться на низких значениях. В декабре 2016 года индекс потребительских цен снизился на 1,1% в годовом выражении. Продовольственная составляющая инфляции замедлила темпы падения, а непродовольственная инфляция снизилась до 4%.

Также глава НБКР отметил, что по прогнозам Национального банка ожидается, что показатель инфляции по итогам 2016 года будет находиться на близких к нулю значениях и в ближайшие месяцы сохранится низкая инфляционная среда. "Нацбанк намерен придерживаться в предстоящем периоде текущего направления денежно-кредитной политики при условии отсутствия внешних шоков. Нацбанк на регулярной основе оценивает внешние и внутренние факторы взаимодействия на инфляцию и продолжит предпринимать своевременные меры денежно-кредитной политики", - сказал он.