"ЭЛСОМ: всегда при деньгах

27 декабря 2016, 10:22 Комментарии

Бишкек, 27 декабря /Кабар/. Нажать кнопку на мобильном телефоне и получить доступ ко всем банковским услугам теперь не проблема. Еще совсем недавно это было нечто из области фантастики. А сегодня инновационный продукт банка KICB - электронный кошелек ЭЛСОМ - на рынке Кыргызстана уже реальность и набирает популярность.

Надежная платформа

Акционеры KICB нацелены на то, чтобы банк способствовал экономическому развитию Кыргызстана, предоставляя инновационные и реально востребованные гражданами банковские услуги. Одна из них, несомненно, ЭЛСОМ.

Это продукт на стыке IT и банковской сфер. Посредством ЭЛСОМ можно отправить и получить денежный перевод, пополнить счет, а также осуществлять другие виды финансовых транзакций, используя только мобильный телефон.

В соответствии с поставленными задачами ЭЛСОМ должен быть удобен в использовании, но в то же время обеспечить полную безопасность системы и соблюсти соответствующие законодательные нормы. IT-платформу электронного кошелька предложил один из ведущих мировых провайдеров платежных решений. Это успешно протестированная система в мире. Она полностью исключает утечку информации и какое-либо влияние человеческого фактора.

Электронный кошелек очень удобен. Свой мобильный кошелек вы можете пополнить в любом платежном терминале или сберкассе, при этом совсем необязательно иметь счет в банке. Также у вас всегда есть возможность обналичить электронные купюры.

Сейчас технологии уже дошли до того, что мобильник можно использовать вместо банковской карты, совершая покупки в магазинах. Так, в маркетах "Фрунзе" и "Боорсок" уже действует такая услуга. Посредством ЭЛСОМ покупатель перечисляет необходимую сумму на электронный кошелек кассира.

Наш ответ кредиторам

При помощи электронного кошелька ЭЛСОМ возможно также погасить и получить кредит в микрофинансовых компаниях, а также в самом банке KICB на сумму до 5000 сомов сроком 10, 20 и 30 дней. Удобно, быстро и надежно. Быстрый займ - отличный шанс получить необходимую сумму, не обращаясь в ломбарды или к ростовщикам, которые предоставляют денежные средства под высокие проценты.

Кстати, пользователям электронного кошелька выдаются кредиты по низким процентным ставкам.

В этом году команда ЭЛСОМ расширила партнерскую сеть и территорию охвата электронного кошелька. Был подписан меморандум о стратегическом сотрудничестве и партнерстве между KICB, "Айыл Банком", "Банком Азии", "Банком Бакай" и "Кыргызско-Швейцарским Банком". "Финка Банк" также сотрудничает с Элсом в качестве банка эмитента. Как сообщили в руководстве KICB, к концу 2018 года сеть ЭЛСОМ будет полностью построена и охватит все уголки Кыргызстана.

Преимущества ЭЛСОМ оценили также хозяева торговых площадей, которые могут принимать плату с арендаторов дистанционно, что существенно экономит время и облегчает работу. Растет число организаций, которые принимают оплату за свои услуги через электронный кошелек. Отрадно, что уже и благотворительные фонды также пользуются ЭЛСОМ в своей важной работе.

Также в нынешнем году у клиентов Банка KICB появилась возможность пополнять свой расчетный счет или вносить плату за кредит, не выходя из дома. Это стало возможным благодаря привязке электронного кошелька к картам VISA, ЭЛКАРД, UPI.

Для того чтобы пополнить электронный кошелек, вам не нужно искать только терминалы. Все, что вам требуется - компьютер и выход в интернет. Вы просто переводите деньги с карты на ваш электронный кошелек и обратно.

POSторонним вход воспрещен!

Одним из важных событий уходящего года стал пилотный проект ЭЛСОМ по печати чеков через POS-терминалы в рамках торгового эквайринга.

Отныне клиентам, совершающим покупку или оплату товаров, услуг при помощи электронного кошелька ЭЛСОМ, будет выдаваться чек, подтверждающий проведение транзакции.

Осуществляется это следующим образом: каждому агенту/торговой точке ЭЛСОМ предоставлен POS-терминал, при покупке клиент вводит код продавца, у которого он приобрел товар, на экране POS-терминала появляются имя клиента и сумма покупки, после чего печатается чек.

Данная функция была реализована для клиентов и агентов в целях удобства и подтверждения платежа.

Копилка + аванс

Для всех пользователей электронного кошелька были разработаны уникальные бонусные программы: "Копилка ЭЛСОМ" и "ЭЛСОМ аванс". Чтобы начать копить, пользователю нет необходимости посещать банк и открывать банковский счет. Ему лишь требуется иметь определенный месячный остаток на электронном кошельке - не менее 200 сомов. На этот остаток начисляется бонус. Это своего рода депозит, но в данном случае денежные средства находятся у вас под рукой, а не на банковском счете, и вы можете воспользоваться ими в любое время.

"ЭЛСОМ аванс" - еще один уникальный продукт KICB, разработанный для участников зарплатных проектов Банка KICB. "ЭЛСОМ аванс" позволяет получать 20 % от заработной платы на свой электронный кошелек. Аванс начисляется 15 числа каждого месяца - от 500 до 5000 сомов в зависимости от вашей заработной платы. С авансом от ЭЛСОМ у вас всегда будут при себе деньги, чтобы не просрочить все необходимые платежи, дожидаясь времени получения зарплаты.

кстати

Электронный кошелек ЭЛСОМ - это виртуальный счет, представленный номером мобильного устройства, позволяющий совершать платежи, вкладывать, переводить и обналичивать деньги электронным путем. Он включает функции банковского счета, но предлагает более удобный и простой способ для совершения финансовых операций в любом месте и в любое время при условии доступности мобильной сети.

С помощью электронного кошелька "ЭЛСОМ" вы можете:

- Оплатить товары и услуги в магазинах-партнерах, столовых, кафе и ресторанах, где имеется специальный знак "ЭЛСОМ" и рекламный плакат;

- Оплатить услуги ЖКХ, счета за Интернет, кабельное телевидение, городскую телефонную связь, а также штрафы, налоги, кредиты.

- Пополнять баланс любого мобильного телефона в режиме онлайн;

- Переводить средства со своего "электронного кошелька" на расчетные счета в банке и обратно, а также на любые другие кошельки;

Кошелек без границ

Под занавес 2016 года команда ЭЛСОМ представила своим клиентам новую услугу по пополнению электронного кошелька и в сети платежных терминалов Qiwi Казахстан (Qiwi KZ) и через электронный кошелек VISA QIWI Wallet в любой точке мира.

Теперь для отправки денег в Кыргызстан из соседней республики пользователям и клиентам не обязательно идти в банк, достаточно воспользоваться платежным терминалом Qiwi KZ, которые имеются повсюду, и за считанные минуты отправить деньги на электронный кошелек ЭЛСОМ в Кыргызстан.

Также для удобства наших граждан была проведена интеграция с электронным кошельком VISA QIWI Wallet. Новшество позволяет пополнять кошелек ЭЛСОМ через кошелек VISA QIWI Wallet, находясь в любой точке и в любое время.

Вы также можете ОДНОВРЕМЕННО зарегистрировать и пополнить кошелек ЭЛСОМ через платежные терминалы KICB и платежные терминалы Партнеров (Qiwi KG, QuickPay, TeremPay и др.) При регистрации вы получите персональные данные с указанием времени и места регистрации. В последующем вы сможете изменить свои данные, обратившись в ближайшее отделение KICB.

После регистрации вам будут доступны следующие операции:

* Пополнение электронного кошелька с максимальным балансом Элсом кошелька 15 000 тысяч сомов;

* Оплата коммунальных услуг;

* Оплата услуг сотовой связи;

* Перевод электронных денег идентифицированному клиенту (на кошелек ЭЛСОМ-стандарт);

* Оплата за товары и услуги;

* Проверка баланса, список последних десяти операций, смена ПИН- кода и пароля.

Номер на удачу

А для всех автолюбителей ЭЛСОМ совместно с ГП "ИНФОКОМ" запустили аукцион по покупке особого номера для авто. Чтобы стать участником необычных торгов, вам надо лишь зарегистрироваться на сайте www.nomer.srs.kg, выбрать понравившийся номер и оплатить гарантийный взнос через ЭЛСОМ. Подробности участия в аукционе вы можете найти на сайте https://www.elsom.kg.