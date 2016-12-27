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Неизвестный устроил пять взрывов на территории дома правительства Таиланда

Источник:
http://kabar.kg/world-news/ful...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399690-ru.html

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27 декабря 2016, 10:23       Комментарии

Бишкек, 27 декабря /Кабар/. Неизвестный мужчина проник во вторник рано утром на территорию дома правительства Таиланда, залез на крышу находящегося там почтового отделения и сбросил оттуда по очереди пять взрывпакетов в форме шариков для игры в пинг-понг, сообщает интернет-версия газеты Nation.
Как отмечает издание, происшествие вызвало кратковременную панику среди сотрудников аппарата правительства. Дом правительства Таиланда представляет собой комплекс зданий, в которых работают кабинет министров и аппарат правительства.
Пока неизвестно, удалось ли полицейским из состава охраны дома правительства задержать злоумышленника. По данным газеты, во время взрывов никто не пострадал.
Источник РИА Новости

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