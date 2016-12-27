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В Казахстане танец келинок взорвал Интернет

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42389_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399689-ru.html

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27 декабря 2016, 10:05       Комментарии

В Казахстане в Интернет выложили видео зажигательного танца келинок. Об этом сообщил Zakon.kz.
В Instagram количество просмотров достигло почти 70 тысяч.
Три девушки в халатах и платках синхронно станцевали под веселую песню. Мнение пользователей Интернета разделилось: кто-то считает, что это очень весело, другие же находят такое неприемлемым.
<table border="1"> <tr> <td> Хорошего настроения, друзья Как вам танец келинок? @baspro_tv @khabartv ;
Видео опубликовано © ZTB.KZ 2016 (@ztb_video) Дек 25 2016 в 9:59 PST

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