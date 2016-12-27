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Хакер-подросток взломал базу данных. ФБР США вздрогнуло

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42390_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399688-ru.html

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Хакеры взломали компьютерные системы Минобороны и Сил самообороны Японии

27 декабря 2016, 10:21       Комментарии

Неизвестный хакер утверждает, что ему удалось проникнуть в базу данных российского визового центра в США, получив доступ к информации об американцах, подавших заявление на получение российской визы. По данным российских СМИ, об этом сообщил сетевой ресурс Buzzfeed, на контакт с которым вышел сам кибервзломщик.
Он переслал журналистам снимок изображения с экрана своего компьютера, где видны имена, фамилии, адреса электронной почты и телефонные номера десятков людей. Пятеро из них позже подтвердили, что действительно обращались за визой.
Сам хакер, использующий псевдоним "Капасткий", сообщил, что принадлежит к группе "Хакеры нового мира". Ему 17 лет, и злого умысла в его действиях не было. "Я хочу, чтобы администраторы надежнее защищали информацию и понимали, к каким последствиям может привести утечка данных", - утверждает он.
В свою очередь, в посольстве РФ в США корреспонденту ТАСС сообщили, что с данными сообщениями в дипмиссии ознакомлены и проводят проверку. При этом собеседник агентства уточнил, что сайт визового центра зарегистрирован в США, работает по американским законам и его обслуживает американская компания.
По данным Buzzfeed, это фирма Invista Travel Logistics. Ее юрист Джон Шорман рассказал, что клиентов, подавших заявление на получение визы, проинформируют о взломе. Речь идет о тысячах людей. Центр работает в Вашингтоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле и Хьюстоне.
Кроме того, в известность поставлены Федеральное бюро расследований и Министерство национальной безопасности.

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