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Благодаря "Росинбанку" взаиморасчеты между Азербайджаном и Кыргызстаном стали более выгодными

 

Фотографии: 24.kg

Источник:
http://24.kg/biznes_info/42391...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399687-ru.html

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27 декабря 2016, 10:24       Комментарии

Азербайджанский AGBank открыл корреспондентский счет в ОАО "Росинбанк" в двух основных валютах - долларах США и евро.
"Данное событие является важным шагом, способствующим расширению банковского партнерства и развитию сотрудничества финансовых институтов двух государств, - считает заместитель председателя правления ОАО "Росинбанк" Алмаз Бекназартегин. - Наличие корреспондентских счетов "ностро-лоро" в крупнейших банках Кыргызстана и Азербайджана позволяет бизнесменам, имеющим двусторонние экономические и торговые связи, оперативно и с минимальными затратами производить взаиморасчеты по экспортно-импортным операциям между нашими республиками".
Таким образом, ОАО "Росинбанк" продолжает работу над территориальным и количественным увеличением безналичных финансовых потоков, а также над развитием удобной системы расчетов как внутри страны, так и за ее пределами.
Более подробно о корреспондентских счетах и международных операциях можно узнать, обратившись в банк или позвонив в контакт-центр по номеру +996 312 55 44 44.

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