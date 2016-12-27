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Нацбанк Кыргызстана обещает, что серьезного повышения цен в ближайшее время не будет

Источник:
http://24.kg/finansy/42394_nat...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399684-ru.html

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27 декабря 2016, 10:31       Комментарии

В ближайшие месяцы в Кыргызстане сохранится низкая инфляционная среда и серьезного повышения цен не будет. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Национального банка КР Толкунбек Абдыгулов.
Он отметил, что в КР наблюдается оживление экономической активности. За январь-ноябрь реальный ВВП вырос на 3,2 процента. Рост экономики без учета предприятий "Кумтора" по итогам января-ноября составил 3,3 процента. Рост отмечен во всех основных секторах экономики.
"По прогнозам Национального банка, показатель инфляции по итогам 2016 года будет на близких к нулю значениях. С учетом текущих прогнозов ценовой динамики правление Национального банка считает целесообразным снизить размер учетной ставки. НБ КР намерен в ближайшее время придерживаться утвержденной денежно-кредитной политики при условии отсутствия внешних шоков", - отметил Толкунбек Абдыгулов.
Следующее заседание правления Национального банка по размеру учетной ставки состоится 27 февраля.

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