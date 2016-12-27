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На Новый год в Бишкеке бригады "скорой" будут работать в полном составе

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352757_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399683-ru.html

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27 декабря 2016, 10:01       Комментарии

31 декабря будут дежурить все 38 бригад скорой медицинской помощи. Об этом сообщила консультант пресс-центра Минздрава Елена Баялинова со ссылкой на главврача столичной станции "скорой" Искендера Шаяхметова.
По его словам, на Новый год все столичные стационары будут работать в привычном режиме. Для полной готовности станции скорой медицинской помощи увечили запас медикаментов и бензина. Работа "скорой" будет усилена также врачами-консультантами, которые будут консультировать граждан по номеру 103.
"Из опыта прошлых лет 31 декабря проходит, как правило, относительно спокойно. 1 и 2 января возрастает количество вызовов, связанных с похмельным синдромом и обострением холецистита. По наблюдениям прошлых лет в первые новогодние дни, как правило, сокращается количество ДТП, становится меньше и травм, полученных от петард, просто потому, что с каждым годом товар становится качественнее и безопаснее. В прошлом году, например, был зарегистрирован всего один ожог от пиротехники", - рассказал Шаяхметов.
Он добавил, что станция СМП встречает Новый год с неплохими результатами.
"Из средств мэрии увеличена зарплата сотрудникам благодаря чему штат столичной станции СМП пополнился 24 молодыми кадрами, четверо из которых пришли работать по направлению Минздрава", - отметил он.

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