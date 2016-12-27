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В Питере Алмазбек Атамбаев подписал Таможенный кодекс ЕАЭС

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352760_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399682-ru.html

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Президенты Армении, Казахстана, Кыргызстана и России подписали Таможенный кодекс ЕАЭС.

27 декабря 2016, 10:11       Комментарии

На заседании ЕАЭС президенты Армении, Казахстана, Кыргызстана и России подписали Таможенный кодекс ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.
В заседании в Питере приняли участие президент Армении Серж Саргсян, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев, президент России Владимир Путин и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.
Президенты рассмотрели согласованный пятью главами правительств стран ЕАЭС проект Таможенного кодекса. Документ подписан президентами государств Союза – Армении, Казахстана, Кыргызстана и России и будет направлен для подписания в Республику Беларусь.
На вопрос журналистов, подписал ли Таможенный кодекс президент Кыргызстана, председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян ответил: "Кыргызстан подписал Таможенный кодекс. Со стороны Кыргызстана не подписано заявление относительно того, как мы будем выстраивать внешнеэкономическую деятельность. Это связано с тем, что наши коллеги предлагают уточнить формулировку относительно приоритетности снятия барьеров и изъятия ограничений на внутреннем рынке".
Президенты подписали документы, касающиеся вопросов развития цифровой повестки, торговой политики Союза, а также одобрили предложение о необходимости запуска переговорного процесса с Ираном, Египтом, Индией и Сингапуром.
Также были рассмотрены вопросы разработки концепции формирования общего финансового рынка ЕАЭС, планы либерализации по ряду секторов услуг, программы формирования общего электроэнергетического рынка Союза, основные направления и этапы реализации транспортной политики союзных государств.
Президенты обсудили вопрос председательства в 2017 году в органах Евразийского экономического союза. Речь идет о Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии. Согласно Договору о ЕАЭС, на посту председательствующего в этих органах происходит ежегодная плановая ротация в порядке русского алфавита. В уходящем 2016 году во всех трех структурах председательствовал Казахстан и его представители. В 2017 году эти функции возьмет на себя Кыргызстан.
Ожидается, что очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится в апреле 2017 года.

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