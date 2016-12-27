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В новогодние дни будут работать все экипажи "скорой помощи" Бишкека

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/society/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399681-ru.html

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27 декабря 2016, 10:06       Комментарии

БИШКЕК, 27 дек - Sputnik. На время праздников, начиная с 31 декабря, на дежурство в Бишкеке выходят все 38 бригад скорой медицинской помощи (СМП), сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
В преддверии нового года в Департаменте здравоохранения столицы прошло рабочее совещание.
"Как сообщил главный врач Станции скорой медицинской помощи Искендер Шаяхметов, в праздничные дни, начиная с 31 декабря, выходят на дежурство все 38 бригад СМП. В привычном режиме работают также столичные стационары", - говорится в сообщении.
По данным Минздрава, увеличен запас медикаментов и бензина. Работу "скорой" усилят врачами, которые будут консультировать граждан, обратившихся за помощью по номеру "103".
"Из опыта прошлых лет могу сказать, что 31 декабря проходит, как правило, относительно спокойно, а 1 и 2 января возрастает количество вызовов, связанных с похмельным синдромом и обострением холецистита", - рассказал Шаяхметов.
Также глава Бишкекской СМП добавил, что с каждым годом регистрируется меньше травм, полученных от петард, - пиротехника становится качественнее и безопаснее. В прошлом году, например, был зафиксирован всего один ожог такого рода.
Программу новогодних мероприятий в Бишкеке смотрите в материале Sputnik Кыргызстан>>

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