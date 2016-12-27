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Президент подписал изменения в ряд законодательных актов в связи с упразднением военных судовПрезидент подписал изменения в ряд законодательных актов в связи с упразднением военных судовВ Чуйской области дети стали чаще болеть туберкулезомВ Чуйской области дети стали чаще болеть туберкулезом

Президент А.Атамбаев подписал закон, согласно которому упраздняются военные суды

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399680-ru.html

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27 декабря 2016, 9:53       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаевподписал закон "О внесении изменения в конституционный закон Кыргызской Республики "О статусе судей Кыргызской Республики". Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Принятый конституционный закон разработан в целях реализации Указа президента "О мерах по совершенствованию правосудия в Кыргызской Республике" от 8 августа 2012 года № 147, решений Совета по судебной реформе при президенте в рамках деятельности экспертной рабочей группы, созданной для разработки законопроектов, направленных на реформирование судоустройства.
Экспертной рабочей группой разработаны пакет законопроектов: проект конституционного закона КР "О внесении изменений в конституционный закон Кыргызской Республики "О статусе судей Кыргызской Республики" и проект закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики" (в Уголовно-процессуальный, Гражданский процессуальные кодексы Кыргызской Республики, законы Кыргызской Республики "О Верховном суде Кыргызской Республики и местных судах", "Об утверждении структуры местных судов и штатной численности судей местных судов Кыргызской Республики" и др.), которые предусматривают упразднение военных судов КР.
Впоследствии эти законопроекты группой депутатов были внесены на рассмотрение Жогорку Кенеша в порядке законодательной инициативы.
Принятым конституционным законом предусматривается признать утратившей силу норму части 2 статьи 10 действующего конституционного закона "О статусе судей Кыргызской Республики", которая регулирует доплату к должностным окладам за воинские звания судьям военных судов.
Необходимость данной поправки в действующий конституционный закон связана с тем, что военные суды и должности военных судей упраздняются.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

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