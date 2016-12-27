Президент подписал изменения в ряд законодательных актов в связи с упразднением военных судов

27 декабря 2016, 9:57 Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаевподписал закон КР "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики". Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Принятый закон разработан в целях реализации Указа президента "О мерах по совершенствованию правосудия в Кыргызской Республике" от 8 августа 2012 года № 147, решений Совета по судебной реформе при президенте в рамках деятельности экспертной рабочей группы, созданной для разработки законопроектов, направленных на реформирование судоустройства.

В целях повышения эффективности и качества правосудия, совершенствования кадрового, финансового и материально-технического обеспечения судов принятым законом упраздняются военные суды. Основания для принятия этого решения следующие.

Разделом 3.2.1. Рекомендаций Комиссии по выработке согласованных предложений по дальнейшему реформированию судебной системы Кыргызской Республики, принятых за основу Указом президента от 8 августа 2012 года № 147, предусматривается упразднение военных судов Кыргызской Республики.

Кроме того, в отчете второго раунда мониторинга КР, утвержденным на пленарном заседании Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией 24 февраля 2012 года, дана прямая рекомендация для Кыргызской Республики по ликвидации военных судов с передачей соответствующих дел другим судам.

Бюджет местных судов на 2015 год составил 724 млн 973 тыс. 500 сомов (на 387 штатных единиц местных судей), а военного суда - 24 млн 445 тыс. 300 сомов (на 14 штатных единиц военных судей).

Так, в разрезе общих затрат из бюджета:

- затраты на обеспечение деятельности 1 судьи местного суда (включая его зарплату, секретаря, помощника, зарплату сотрудников канцелярии и другие расходы (канцелярские принадлежности, ремонт, коммунальные услуги, почтовые корреспонденции и прочие затраты) составляют примерно 1 млн 873 тыс. 317 сомов (для сравнения: в 2013 году 788 тыс. 527 сомов);

- на обеспечение деятельности 1 судьи военного суда расходы на те же цели составляют 1 млн 746 тыс. 093 сомов (в 2013 году 1 млн 389 тыс. 878 сомов).

Нагрузка на судью Военного суда Кыргызской Республики в 2012 году составила 21 дело (1,7 дел за месяц), в 2013 году - 11 дел.

Для сравнения: нагрузка на судью Бишкекского городского суда составила 133,6 дел (11,1 дел за месяц).

Нагрузка в 2012 году на судью военного суда Бишкекского гарнизона составила 123 дела (10,2 дела за месяц), при этом нагрузка на судью Первомайского районного суда г. Бишкек - 907,7 дел (75,6 дела за месяц).

Указанные цифры свидетельствуют о несопоставимых финансовых затратах на содержание военных судов по сравнению с получаемым результатом от их деятельности.

Столь малое количество рассматриваемых военными судами дел, прежде всего уголовных дел, связано с тем, что действующий Уголовный кодекс КР предусматривает всего лишь 18 составов воинских преступлений. Плюс к подсудности военных судов отнесены также уголовные дела о любых преступлениях, совершенных военнослужащими. Указанная категория дел может быть рассмотрена местными судами по месту совершения преступления, не требуя при этом каких-либо специальных процедур.

Судьи военных судов являются военнослужащими и, соответственно, находятся в подчинении воинской администрации и зависят в вопросах получения воинского звания от руководства Министерства обороны КР. Это противоречит принципу независимости судей и подчинению только Конституции и законам.

Принятым законом предусматривается передача штатных единиц судей военных судов республики в наиболее загруженные делами местные суды Кыргызской Республики (в соответствии с приложением к закону). Также предусматривается передача штатных единиц работников аппаратов военных судов в структуры аппаратов местных судов республики.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.