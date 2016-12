Трамп рассказал об унынии мира до своей победы

27 декабря 2016, 9:18 Комментарии

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что до его победы на выборах мир пребывал в унынии. Об этом, как сообщает Лента.ру, он написал в Twitter.

"Мир пребывал в унынии до моей победы - не было никакой надежды. Сейчас рынок вырос почти на 10 процентов, а рождественские расходы - более чем на триллион долларов!" - отметил Трамп.

The world was gloomy before I won - there was no hope. Now the market is up nearly 10% and Christmas spending is over a trillion dollars!

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 декабря 2016 г.

Республиканец также выразил мнение, что у ООН есть большой потенциал, но сейчас организация является лишь клубом, в котором "люди собираются вместе, чтобы поговорить и хорошо провести время".

Ранее Трамп пообещал перемены во "всем, что касается ООН", после своей инаугурации на пост президента. Комментарий он оставил после того, как США воздержались при голосовании в Совбезе ООН по резолюции, запрещающей строительство израильских поселений на палестинских территориях.

Выборы президента США прошли 8 ноября. Республиканец Дональд Трамп обошел свою основную соперницу - демократа Хиллари Клинтон. Инаугурация нового главы государства состоится 20 января 2017 года.