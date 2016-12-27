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Медведь напал на девушку на съемках ток-шоу на Первом канале

Источник:
http://24.kg/proisshestvija/42...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399676-ru.html

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Мужчина изнасиловал девушку в парке, а потом повел в кафе

27 декабря 2016, 9:02       Комментарии

Трагедией едва не завершились съемки ток-шоу "Про любовь" на Первом канале: участвовавшая в записи медведица в перерыве напала на сотрудницу съемочной группы. Об этом сообщил телеканал 360.
Инцидент произошел в перерыве между съемками в павильоне киностудии имени Горького в Москве. Помощницы режиссера консультировали дрессировщика относительно действий в кадре. Медведица в национальных русских одеждах находилась с ним рядом, выполняя его команды и не проявляя агрессии.
В этот момент одна из членов съемочной группы подошла вплотную к зверю и что-то ему протянула. Реакция оказалась для нее неожиданной: резко поднявшаяся медведица одной лапой зацепила девушку за шнур для бейджа и кофту и с легкостью "положила" на пол.
От расправы девушку спасли дрессировщик и бросившаяся на помощь ведущая передачи Роза Сябитова.
"Я же просил: не трогайте ее! Зачем без разрешения..." - сетовал дрессировщик, которому удалось быстро успокоить медведицу.
Судя по записи, пострадавшая отделалась несколькими ссадинами и синяками, избежав серьезных травм.

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