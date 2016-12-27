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В стихах Темирлана Ормукова, опубликованных в Интернете, нашли "межрегиональную рознь"

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42382_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399675-ru.html

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27 декабря 2016, 9:11       Комментарии

Поэта и инвалида по зрению Темирлана Ормукова вызвали в Генеральную прокуратуру на допрос за опубликованные в соцсетях стихи про Атамбаева - "Ажонун ооруп жүрөгү" ("Болело сердце у правителя"). Заявление в прокуратуру для принятия мер в отношении Ормукова направил депутат парламента от СДПК Дастан Бекешев.
Это первый случай, когда правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в отношении опубликованных в Интернете стихов.
Народного избранника встревожили слова из стихотворения, которые в переводе на русский язык звучат так: "Нелюдями назвав таласских, не смог смирить обиженных".
Поэт настаивает, что это цитата Алмазбека Атамбаева.
В главном надзорном органе углядели в творчестве Ормукова "элементы, задевающие честь и достоинство президента страны" и разжигающие межрегиональную рознь. По этому поводу назначили филологическую экспертизу. Она подтвердила факт "межрегиональной розни".
В прокуратуре отказались дать поэту копию экспертизы, не объяснив причины. Он планирует подать в суд на надзорный орган.
Наказание за возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной вражды предусмотрено статьей 299 Уголовного кодекса страны. Однако социальные сети не являются СМИ, поэтому публикации в них не приравниваются к публичным высказываниям.

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