Дональд Трамп назвал ООН клубом по интересам

27 декабря 2016, 9:14 Комментарии

Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал бездействие ООН, подчеркнув, что организация не использует свой потенциал в полной мере.

"ООН обладает таким огромным потенциалом, но сейчас это просто "клуб по интересам" - посидеть, поговорить, хорошо провести время. Печально", - написал он в своем Twitter-аккаунте.

<table border="1"> <tr> <td> The United Nations has such great potential but right now it is just a club for people to get together, talk and have a good time. So sad!

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 декабря 2016 г.