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Бишкекчанам помогут справиться с похмельем. На дежурство выходят все бригады "скорой"

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42384_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399673-ru.html

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27 декабря 2016, 9:20       Комментарии

В Бишкеке в праздничные новогодние дни, начиная с 31 декабря, выходят на дежурство все 38 бригад Станции скорой медицинской помощи. Об этом со ссылкой на ее главврача Искендера Шаяхметова сообщил консультант пресс-центра Минздрава Елена Баялинова.
По ее данным, в привычном режиме работают столичные стационары. Эти и другие вопросы обсудили на специальном рабочем совещании Департамента здравоохранения мэрии Бишкека. Увеличен запас медикаментов и бензина. Работу "скорой" усилят врачами-консультантами, готовыми отвечать на вопросы обратившихся за помощью граждан по номеру 103.
"Из опыта прошлых лет знаем, что 31 декабря проходит, как правило, относительно спокойно, - рассказал главный врач ССМП. - 1 и 2 января возрастает количество вызовов, связанных с похмельным синдромом и обострением холецистита. По наблюдениям прошлых лет, в первые новогодние дни, как правило, сокращается количество дорожно-транспортных происшествий, становится меньше и травм, полученных от петард, просто потому, что с каждым годом товар становится качественнее и безопаснее. В прошлом году, например, был зарегистрирован всего один ожог от пиротехники".
"В целом станция СМП встречает Новый год с неплохими результатами. Из средств мэрии увеличена зарплата его сотрудникам, благодаря чему штат станции пополнился 24 молодыми кадрами, четыре из которых пришли работать по направлению Минздрава КР. 28 декабря на станции официально подведут итоги года и дадут путевку в жизнь новичкам. Благодарственные письма и подарки получат и те, кто отличился, особенно в части успешной реанимации", - отмечает Елена Баялинова.
Напомним, кыргызстанцы будут отдыхать 1-3 января.

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