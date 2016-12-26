"От сердца к сердцу". Учителя организовали праздник для онкобольных

27 декабря 2016, 9:06 Комментарии

Управление образования мэрии города Бишкек провело городскую акцию "От сердца к сердцу" для детей, находящихся на лечении в онко-гематологическом отделении при Национальном Центре онкологии. Программа акции была подготовлена учителями музыки столичных школ, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Силами педагогов была организована новогодняя музыкальная программа, проведены конкурсы, игры, викторины, которые привели в восторг маленьких бишкекчан.

40 детям вручили призы и сладкие подарки.