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"От сердца к сердцу". Учителя организовали праздник для онкобольных

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352744_ot...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399670-ru.html

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