Канье Уэст стал главным неудачником музыкальной индустрии 2016 года

27 декабря 2016, 9:15 Комментарии

Forbes выпустил рейтинг главных неудачников музыкальной индустрии в уходящем году. И на первое место эксперты издания поставили рэпера Канье Уэста, сообщает Росбалт.

На втором - группа One Direction, а на третьем - концерт в честь инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Канье Уэст в 2016 году неоднократно становился героем скандальных ситуаций, но в рейтинг неудачников попал из-за того, что в связи с нервным срывом был вынужден отменить все концерты до конца года. Это привело к убыткам, которые оцениваются примерно в $10 миллионов.

One Direction попали в перечень из-за ухода Зейна Малика и последующего бессрочного творческого отпуска, в который участники группы отправились в начале 2016 года.

Ну и, наконец, концерт в честь грядущей инаугурации Дональда Трампа, который должен состояться в январе 2017 года, попал в рейтинг Forbes из-за того, что его организаторы вот уже несколько недель не могут привлечь на мероприятие ни одного звездного исполнителя.