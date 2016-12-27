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Канье Уэст стал главным неудачником музыкальной индустрии 2016 года

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352749_ka...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399669-ru.html

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27 декабря 2016, 9:15       Комментарии

Forbes выпустил рейтинг главных неудачников музыкальной индустрии в уходящем году. И на первое место эксперты издания поставили рэпера Канье Уэста, сообщает Росбалт.
На втором - группа One Direction, а на третьем - концерт в честь инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.
Канье Уэст в 2016 году неоднократно становился героем скандальных ситуаций, но в рейтинг неудачников попал из-за того, что в связи с нервным срывом был вынужден отменить все концерты до конца года. Это привело к убыткам, которые оцениваются примерно в $10 миллионов.
One Direction попали в перечень из-за ухода Зейна Малика и последующего бессрочного творческого отпуска, в который участники группы отправились в начале 2016 года.
Ну и, наконец, концерт в честь грядущей инаугурации Дональда Трампа, который должен состояться в январе 2017 года, попал в рейтинг Forbes из-за того, что его организаторы вот уже несколько недель не могут привлечь на мероприятие ни одного звездного исполнителя.

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