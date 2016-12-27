Зараженные гриппом мандарины — медики ответили на сообщения в WhatsApp

27 декабря 2016, 9:03 Комментарии

БИШКЕК, 27 дек - Sputnik. В мессенджере WhatsApp неизвестные распространяют аудиозаписи о том, что в инфекционную больницу попадают люди, которые заразились гриппом или гнойной ангиной в результате употребления мандаринов.

В голосовых сообщениях не указывается, что речь идет о Кыргызстане, но они попадают в чат-группы пользователей приложения из КР.

"Здравствуйте, нас только позавчера привезли из инфекционки, не поверите, с гнойной ангиной. Сейчас ходит ротавирус (острая кишечная инфекция). С пятницы на субботу госпитализировали 53 человека, с субботы на воскресенье - 31. Врач строго-настрого запретил есть мандарины", - говорит женский голос.

На другой аудиозаписи голос уже мужской: "У родственников вчера ребенок съел две дольки маленьких китайских мандаринов, и через день - тяжелая форма гриппа. Врач, узнав, что ребенок ел мандарины, сказал, что это уже 40-й случай... Появились зараженные мандарины, так что будьте осторожны".

Глава Республиканской клинической инфекционной больницы Гульжигит Аалиев отметил, что фактов госпитализации с гриппом и ангиной из-за употребления мандаринов нет.

"Более того, такие случаи в медицинской литературе не описаны", - сообщил Аалиев.

Он напомнил: полгода назад также в WhatsApp появилась информация, что в инфекционную больницу якобы поступают люди, зараженные сибирской язвой, и назвал происходящее "ложной тревогой".