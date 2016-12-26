Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4189 (+0.0029) 
Евро: 72.5566 (+0.0342) 
Золото: 36.36 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +4°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

ГРС выплатила зарплату в 5 тыс. сомов привлеченным операторам для идентификации избирателей БишкекаГРС выплатила зарплату в 5 тыс. сомов привлеченным операторам для идентификации избирателей БишкекаЗарегистрированы 12 организаций по межгосударственному усыновления детей из Кыргызстана (список)Зарегистрированы 12 организаций по межгосударственному усыновления детей из Кыргызстана (список)

Волейболисты Кыргызстана вышли в финал зонального чемпионата

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352740_vo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399667-ru.html

Похожие новости

Зарегистрированы 12 организаций по межгосударственному усыновления детей из Кыргызстана (список)

Посольство КР в РФ в связи с терактами в Турции и событиями в Германии просит кыргызстанцев быть бдительными

Президенты Армении, Казахстана, Кыргызстана и России подписали Таможенный кодекс ЕАЭС.

Лидеры стран ЕАЭС, в том числе Кыргызстана, подписали Таможенный кодекс

Кыргызстан подписал таможенный кодекс на саммите ЕАЭС

27 декабря 2016, 8:23       Комментарии

Сборная Кыргызстана по волейболу вышла в финал зонального чемпионата Азии, который проходит в Бангладеш. Об этом сообщили в Федерации волейбола Кыргызстана.
Как уточняется, в заключительном, пятом туре чемпионата зоны Центральной Азии кыргызская сборная играла против Непала. В этом матче кыргызстанцы одержали уверенную победу со счетом 3:1.
Отметим, помимо Непала сборная Кыргызстана в центральной зоне играла против сборных Бангладеш, Мальдивских островов, Афганистана. Одержав победу во всех матчах, набрала 11 очков и 12 возможных. Эти результаты позволили занять первое место в турнирной таблице и выйти в финал.
В финале сборная Кыргызстана сыграет с Бангладеш сегодня 27 декабря.
В матче за 3 место сыграют сборные Непала и Мальдивских островов. Сборная Афганистана заняла итоговое 5 место, проиграв все четыре встречи.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум