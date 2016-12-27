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Мерил Стрип получит главную ЛГБТ-премию

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352733_me...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399666-ru.html

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Партия СДПК получит на 1 мандат меньше в Жалал-Абадском горкенеше, - ЦИК

27 декабря 2016, 8:38       Комментарии

Оскароносная Мерил Стрип давно является культовой фигурой для представителей сексуальных меньшинств. В феврале 2017 года в Нью-Йорке актриса получит награду от The Human Rights Campaign, пишет "Росбалт".
Это одна из крупнейших ЛГБТ-организаций США. Ее президент Чед Грифен поблагодарил Мерил Стрип за то, что она в своих фильмах поднимает серьезные проблемы.
"На экране Мерил Стрип показывает, что значит чувствовать себя чужими в своем же обществе", - заявил Грифен.
Актриса сделала защиту прав ЛГБТ-сообщества одним из самых важных дел жизни. Она снималась в фильмах о проблемах людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Например, в мини-сериале "Ангелы в Америке", который выходил на канале HBO, Мерил Стрип получила за эту роль "Золотой глобус".

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