Дорогой Новый Год можно сделать чуточку дешевле. В Бишкеке пройдут ярмарки

27 декабря 2016, 8:46 Комментарии

С 27 по 31 декабря в Бишкеке пройдут традиционные предновогодние ярмарки, информирует пресс-служба мэрии. В Ленинском районе атрибуты Нового года, а также пиротехнические изделия будут продавать на пересечении улиц Бейшеналиева и Киевская (ТРК "Ош

Базары");

В Октябрьском районе ярмарка будет организована на рынке "Оберон".

В Свердловском районе товары народного потребления можно будет приобрести на ТРК "Аламедин базары" и на месте проведения

сельскохозяйственной ярмарки по улице Фрунзе между Шопокова и Ибраимова, а пиротехнику - на рынке "Джунхай".

Кроме того, в Бишкеке продолжают работать предновогодние елочные базары:

<li>в Ленинском районе на рынке "Дордой-Моторс" (пересечение проспекта Дэна Сяопина-Патриса Лумумбы);</li><li>в Октябрьском районе - жилой массив "Кара-Жигач" по улице Анкара (за ул. Менделеева);</li><li>В Первомайском районе - рынок "Баят" по улице Махатмы Ганди;</li><li>В Свердловском районе - на месте проведения сельскохозяйственной ярмарки по улице Фрунзе между Шопокова и Ибраимова</li>