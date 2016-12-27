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Мерил Стрип получит главную ЛГБТ-премиюМерил Стрип получит главную ЛГБТ-премию

Дорогой Новый Год можно сделать чуточку дешевле. В Бишкеке пройдут ярмарки

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352741_do...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399665-ru.html

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27 декабря 2016, 8:46       Комментарии

С 27 по 31 декабря в Бишкеке пройдут традиционные предновогодние ярмарки, информирует пресс-служба мэрии. В Ленинском районе атрибуты Нового года, а также пиротехнические изделия будут продавать на пересечении улиц Бейшеналиева и Киевская (ТРК "Ош
Базары");
В Октябрьском районе ярмарка будет организована на рынке "Оберон".
В Свердловском районе товары народного потребления можно будет приобрести на ТРК "Аламедин базары" и на месте проведения
сельскохозяйственной ярмарки по улице Фрунзе между Шопокова и Ибраимова, а пиротехнику - на рынке "Джунхай".
Кроме того, в Бишкеке продолжают работать предновогодние елочные базары:
<li>в Ленинском районе на рынке "Дордой-Моторс" (пересечение проспекта Дэна Сяопина-Патриса Лумумбы);</li><li>в Октябрьском районе - жилой массив "Кара-Жигач" по улице Анкара (за ул. Менделеева);</li><li>В Первомайском районе - рынок "Баят" по улице Махатмы Ганди;</li><li>В Свердловском районе - на месте проведения сельскохозяйственной ярмарки по улице Фрунзе между Шопокова и Ибраимова</li>

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