Positiff: 31 фотография центра Бишкека, наполненная предновогодним ожиданием

27 декабря 2016, 8:00 Комментарии

Доброе утро, дорогие читатели! Представляем вам позитивные новости, которые вы могли пропустить...

Спортсмен из Кыргызстана Руслан Съездбеков завоевал вторую золотую медаль на юношеском чемпионате западной Азии по шахматам среди юношей. По регламенту турнира, спортсмены должны были провести 7 поединков. Кыргызстанец одержал пять побед и еще две встречи завершил вничью.

До нового года осталось 4 дня. Природа подарила нам снежную погоду, которая своим вихрем погрузила Бишкек в настоящую зимнюю столицу.

Limon.KG собрал фотографии пользователей Instagram, снятые на площади "Ала-Тоо", где установлена елка, сани, фигуры оленей и елочных украшений.

С 27 по 31 декабря в Бишкеке будут проходить традиционные предновогодние ярмарки.

Кыргызстанец Арлан, проживающий в Алматы, покорил сердца миллионов своими способностями.

В возрасте 2,9 года Арлан разговаривал на трех языках и считал до 100 на английском, русском и кыргызском языках.

4-летний Нурэл Аскарбеков из города Нарын с 3 лет катается на лыжах.

Температура воздуха 27 декабря:

Чуйская область

ночью: -1...-6

днем: -1...+4

Таласская область

ночью: -6...-11

днем: -3...+2

Баткенская область

ночью: -4...+1

днем: -2...+3

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: -1...-6

днем: -2...+3

Иссык-Кульская область

ночью: -4...-9

днем: -3...+2

Нарынская область

ночью: -18...-23

днем: -7...-12

В Бишкеке ночью без осадков, днем временами снег. Минимальная температура воздуха ночью -1...-3, максимальная температура воздуха днем 0...+2.