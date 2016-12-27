Negatiff: В отношении Аиды Саляновой возбуждено уголовное дело

27 декабря 2016, 8:03 Комментарии

Доброе утро, читатели АКИpress. Представляем вам подборку новостей за минувшие выходные, которые вы могли пропустить.

40-летний мужчина подозревается в изнасиловании 21-летней девушки недалеко от площади Ала-Тоо. По словам девушки, они познакомились в тот день и пошли гулять в центр.

На 53 году жизни умер британский певец Джордж Майкл.

Певец умер у себя дома. О причинах смерти пока не сообщается. В полиции отметили, что никаких подозрительных обстоятельств обнаружено не было.

В ФСБ России рассказали о четырех основных версиях катастрофы Ту-154. Основными рабочими версиями остаются: попадание в двигатель посторонних предметов; некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей; ошибка пилотирования; техническая неисправность самолета.

Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение в Черном море 25 декабря спустя две минуты после взлета из аэропорта Адлер. На его борту находились 92 человека, включая 8 членов экипажа. По факту крушения самолета было возбуждено уголовное дело. В настоящее время из воды подняты 11 тел погибших, операция по спасению продолжается.

На 198 км автодороги Бишкек-Ош (район перевала Отмок) 23 декабря сошли снежные лавины и накрыли ряд автомобилей, сообщил очевидец.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении экс-генпрокурора Аиды Саляновой. Генпрокуратура возбудила уголовное дело после рассмотрения поступивших из Госкомитета национальной безопасности выделенные в отдельное производство материалов в отношении депутата Жогорку Кенеша А.Саляновой по факту злоупотребления служебным положением в бытность ее исполняющей обязанности министра юстиции при возобновлении действия адвокатской лицензии находившегося на тот момент в розыске за совершенные преступления А.Елисеева.

Уроженец Ошской области, не попав к спикеру, разбил стекло бюро пропусков Жогорку Кенеша.

Как сообщили в ЖК, мужчина заранее не подавал заявлений и не записывался на прием. Когда его попросили пройти необходимые процедуры, он разбил стекло.