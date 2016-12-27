ГРС выплатила зарплату в 5 тыс. сомов привлеченным операторам для идентификации избирателей Бишкека

27 декабря 2016, 8:25 Комментарии

Государственная регистрационная служба выплатила заработную плату операторам, привлеченным для идентификации избирателей в день выборов депутатов местных кенешей Кыргызской Республики и референдума. Об этом сообщила пресс-служба ГРС.

ГРС выплатила операторам только по городу Бишкек. В других городах и областях выплата осуществляется через местные госадминистрации и мэрии.

Размер оплаты операторам был установлен постановлением правительства в сумме 6,2 тыс. сомов с учетом подоходного налога и соцотчисления с работника. С каждым оператором персонально был составлен договор о найме.

Из суммы были удержаны и произведены следующие отчисления: в Социальный фонд в размере 10%, из них: в Пенсионный фонд - 8%, в Государственный накопительный пенсионный фонд - 2%. Также был удержан подоходный налог в размере 10%. На руки операторы по идентификации получили по 5087 сомов.

В ГРС опровергла информацию, что операторам на однодневный труд (в день выборов) предназначалось 8-9 тыс. сомов не соответствует действительности.