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В Бишкеке отметили юбилей Жусупа Баласагына

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352708_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399660-ru.html

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27 декабря 2016, 8:05       Комментарии

В школе-интернате № 71 прошло городское торжественное мероприятие, посвященное 1000-летию Жусупа Баласагына, сообщает муниципалитет столицы
Цель мероприятия - популяризация идеи укрепления единства народа, развитие патриотического и нравственного воспитания подрастающего поколения.
В мероприятии приняли участие преподаватели Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына, Кыргызского государственного университета имени И. Арабаева, учителя столичных школ и школьники.
Юбилей великого мыслителя является одним из ключевых мероприятий в рамках Года истории и культуры, объявленного указом президента Кыргызстана.

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