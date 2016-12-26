В Бишкеке отметили юбилей Жусупа Баласагына

27 декабря 2016, 8:05 Комментарии

В школе-интернате № 71 прошло городское торжественное мероприятие, посвященное 1000-летию Жусупа Баласагына, сообщает муниципалитет столицы

Цель мероприятия - популяризация идеи укрепления единства народа, развитие патриотического и нравственного воспитания подрастающего поколения.

В мероприятии приняли участие преподаватели Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына, Кыргызского государственного университета имени И. Арабаева, учителя столичных школ и школьники.

Юбилей великого мыслителя является одним из ключевых мероприятий в рамках Года истории и культуры, объявленного указом президента Кыргызстана.